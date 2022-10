Una foto que no vimos de su boda y el baby-boom de las 'influencers': Marta Lozano contesta a las 20 preguntas

Loading the player...

Marta Lozano se ha cortado el pelo y ha sido por una buena razón. La influencer, que desde que la conocemos nos tenía acostumbrados a una larga melena morena, sorprendía hace unas semanas con este inesperado cambio de look que además viene acompañado de un bonito gesto. Y es que la valenciana ha querido dar visibilidad a todas las personas que se enfrentan o han tenido que enfrentarse al cáncer de mama y a los problemas capilares que el tratamiento de esta enfermedad puede acarrear: “Si no hubiera sido por esto, seguramente no me lo hubiese cortado”, nos cuenta Marta quién ha donado parte de su melena con fines solidarios. En HOLA!4u hemos tenido la oportunidad de hablar con ella para conocerla un poquito más a través del divertido cuestionario de las 20 preguntas. Así además nos ha hablado sobre el baby-boom de sus amigas influencers, de cómo le ha cambiado la vida junto a su marido Lorenzo Remohi tras su boda y de su pasión oculta de infancia que te sorprenderá. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

