Katie Holmes reinventa los 43 con un piercing en la nariz y sin cubrir sus canas

Vivimos en una sociedad en constante cambio que, en los últimos años, ha estado luchando por eliminar los prejuicios, favorecer la inclusión y la expresión creativa. SIn embargo, en ese aprendizaje todavía hay imágenes que dan que hablar, como ha sido el caso de la última decisión estilística de Katie Holmes. La actriz de Dawson Crece tiene 43 años, es madre de Suri, de 16, y en los últimos meses ha presumido orgullosa de su nuevo piercing, un arito en la nariz con el que recuerda que las tendencias de los años 90 y 2000 están aquí para quedarse y que no necesitas ser adolescente para disfrutar aquellas que más te gustan.

Katie está a punto de cumplir los 44 años y compagina su carrera como actriz, directora y productora con su faceta como madre soltera y todavía le da tiempo a tener una vida sentimental llena de amor. Un ejemplo de modernidad que también expresa a través de su imagen personal, luciendo ese piercing y sin ocultar sus canas como ya han hecho otras personalidades como es el caso de la reina Letizia, sin ir más lejos. Y el que lleva a un lado de la nariz no es el único pendiente que lleva, también luce varios en el lóbulo superior de la oreja y el llamado "tragus", que se sitúa en el trozo de cartílago entre la cara y el oído.

El pasado mes de mayo Katie Holmes presumió por primera vez de su nueva relación en la alfombra roja. Se tratraba de Bobby Wooten III, productor, compositor e instrumentista con quien sale desde abril tras romper su romance con el chef Emilio Vitolo Jr un año antes. La "presentación oficial" del nuevo noviazgo de la actriz fue en el Moth Ball, que se celebró en los Spring Studios de Nueva York, donde ambos viven, y les vimos en la misma actitud romántica y cariñosa, llena de naturalidad, que ya habían tenido durante sus fotografiados paseos por Central Park.

Este año Katie Holmes ha estrenado su segunda película como directora, en la que también ha participado como actriz y productora, Alone Together, siguiendo la tendencia de Hollywood del DIY (do it yourself) para trabajar en lo que más te gusta en vez de esperar a que llegue el proyecto que buscas. Además, ya está trabajando en la postproducción tercera, Rare Objects, un filme que cuenta la historia de una chica que busca reconstruir su vida y que empieza a trabajar en una tienda de antigüedades. Está basada en la novela del mismo nombre de Kathleen Tessaro, publicada en 2016, y la rodaron por las calles de Nueva York. Según ha dicho la protagonista de Los Kennedy, se trata de una carta de amor a la ciudad cuyos escenarios están solo a unas calles de su hogar, en donde ha crecido su hija Suri.