Katie Holmes nos enseña a combinar el doble 'denim' con su último look

La Gran Manzana se ha convertido en el escenario preferido de Katie Holmes para estrenar las tendencias de la temporada. La gran versatilidad de su estilo nos ha permitido ver cómo sus elecciones navegan entre la máxima elegancia, con sus trajes blancos impolutos de estilo royal, pero también entre sus conjuntos más casuales, aquellos por los que suele optar cada vez que sale a pasear por las calles de su ciudad. En estos últimos nunca faltan los pantalones vaqueros, una de las prendas a las que más recurre, que a menudo combina con zapatillas deportivas y... ¿por qué no?, también con otros accesorios denim.

La estrella de Dawson Crece se ha convertido en toda una experta a la hora de conseguir que un look relajado no carezca nuna de su propio toque personal. Y pese al reparo que pueda dar a priori utilizar dos prendas de tejido vaquero en dos azules totalmente opuestos, Katie Holmes tiene un truco de estilo que no le falla para lograr un resultado ideal. La actriz ha optado por conjuntar su chaqueta oversize con aires vintage con unos pantalones rectos más oscuros y un bolso de tela vaquera a juego. ¿La clave para no pecar con un look recargado? ¡Introducir el color blanco!

Consciente de todas las posibilidades que ofrece una camiseta básica blanca, la de Ohio no ha dudado en introducirla en su conjunto, a juego con unas zapatillas deportivas bajas e incluyendo pequeños destellos dorados gracias al collar tipo cadena y a los pendientes que la actriz lucía. Su moño pulcro y tirante aportaba el toque de elegancia a este look ideal para entretiempo.

El doble 'denim', una de sus opciones preferidas

No es la primera vez que Katie Holmes apuesta por esta inesperada tendencia primaveral. Recientemente repetía fórmula con una combinación en la que optó por unos pantalones vaqueros desgastados y una camisa a juego en el mismo tono. ¿Su truco para potenciar el look en esta ocasión? Introducir el color a través de los complementos. Así lo hizo con unas sandalias de tacón acolchadas en un potente color amarillo y un bolso tipo shopper marrón. Toda una inspiración para quienes se atrevan con esta doble apuesta que, como la actriz se ha encargado de demostrar, puede dar muy buen resultado.