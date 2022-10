Elon Musk, ¿a juicio? Twitter se niega a retirar la demanda y pone al magnate en una difícil situación

Cuando parecía que empezaba a solucionarse la compleja situación en la que Elon Musk y Twitter se habían enfrascado, un nuevo giro de guion en la historia pone en un serio aprieto al magnate. Después de que este martes anunciara que sí va a seguir adelante con la compra de la red social (anuncio que hizo despuntar en bolsa a la compañía del pajarito azul), ahora Twitter dice que no retira la demanda y que, por tanto, Musk tendrá que ir a juicio. Y esto complica (y mucho) las cosas al hombre más rico del mundo.

No se fían de su palabra después de todo lo ocurrido y quieren asegurarse de que no es una estratagema más. Por el momento, la jueza ha retrasado el juicio unos días, al 28 de octubre, para dar tiempo a las partes a llegar a un acuerdo. En caso de llegar a juicio, parece más que claro que Musk tiene todas las de perder por incumplimiento de contrato, pero ahora, después de tantos meses, ya tampoco resulta tan fácil para él comprar Twitter. ¿Por qué?

Pues porque por mucho que sea el hombre más rico del mundo, hizo una oferta de compra tan desproporcionada que necesitaba financiación externa (de bancos y de otros inversores), pero con los acontecimientos que han tenido lugar en el panorama internacional en los últimos meses y la consecuente evolución económica, podría no tener garantizada en estos momentos esa financiación (a parte de que estaría por ver que, en caso de llegar la compra a buen puerto, su inversión le resultara rentable).

Tras ser Elon Musk el que ha ido marcando los tiempos desde que hiciera su oferta de compra (que, recordemos, en un principio rechazó Twitter, que no quería acabar en manos del magnate), ahora es la red social la que se hace fuerte. La respuesta del equipo legal de la compañía ha sido contundente: Musk, "desde hace meses, lanza acusaciones cada vez más inverosímiles para retrasar el proceso" y que se ha hecho evidente que no tienen fundamento.

"Ahora, en vísperas del jucio, dicen [Musk y sus abogados] que quieren cerrar" la operación. "'Tengan confianza', comentan con ironía, 'va en serio esta vez'". Lo que está claro es que no solo dudan ya de su palabra, sino también de si puede o no hacer frente al pago acordado. Veremos si Elon Musk finalmente se queda o no con su red social favorita y si va o no a juicio. Tiene 20 días de margen, pero eso, como sabemos, es mucho tiempo para un 'culebrón'. Lo más interesante casi siempre ocurre en los últimos capítulos. Habrá que estar atentos.