Javier Bardem revela cómo le convencieron su madre y sus hijos para hacer ‘Lilo, mi amigo el cocodrilo

Javier Bardem presentó anoche su nueva película Lilo, mi amigo el cocodrilo en los cines Callao de Madrid, Se trata de su primera incursión en el cine infantil y el marido de Penélope Cruz y padre de dos hijos estaba feliz. "Por fin pueden ver lo que hace papá", decía sobre sus hijos Leo y Luna, de 11 y 9 años, respectivamente. "Una de las razones más importantes por las que lo he hecho es para que pueda ir al cine, sentarme con ellos con las palomitas y que puedan ver por fin lo que hace papá", admitía el oscarizado actor de No es país para viejos sobre esta película para todos los públicos.

'Cerraba los ojos y me imaginaba a mi madre riéndose'

Además ha reconocido que ha realizado este película también porque a su madre, Pilar Bardem, fallecida en julio de 2021, también le hacía ilusión que participara en películas familiares. "Yo le contaba a mi madre me han llamado para hacer una película de un cocodrilo que canta y los niños quieren que la haga. Ella se moría de risa y me decía: '¿Cómo no vas a hacer una película de un cocodrilo? Vete allí y hazla por tus hijos y por los hijos de mucha gente'", señalaba para los mircrófonos de TVE "Y cuando hice la película cerraba los ojos y me imagaba a ella riéndose", cuenta con nostalgia un año después de su fallecimiento.

A sus hijos: 'Sé que vais a pasar vergüenza'

Sus hijos Leo y Luna son sus mayores críticos y está expectante por conocer su opinión sobre el filme. Por ello, ha querido lanzarles esta advertencia para que sean condescendientes. "Hijos míos yo lo hice con todo el cariño del mundo, sé que vais a pasar mucha verguenza y la verdad es que lo hice aposta" se ríe. Y añade: "Así que si pasáis vergüenza es vuestra culpa". En el filme se puede ver a Bardem convertido en el showman Hector P. Valenti, que es dueño del cocodrilo Lilo y hará lo imposible por crear un nuevo y gran espectáculo mientras perfecciona las dotes musicales de su cocodrilo.

Bardem reconoce que el filme le resultó divertido, inspirador y sobre todo un gran reto para él por el hecho de cantar y bailar. "A un tipo de madera como yo que apenas puede mover la cintura, exjugador e rugby hacerle bailar no es fácil y lo consiguieron", bromeaba. El actor canario reconoce que lo que más le costó es el número musical. "Ya había cantado en la de 'Los Ricardos' y tal, pero esto era mucho más complejo porque hay un número musical y era difícil", afirma. Por suerte se rodeó de gente que sabe mucho y le ayudó muchísimo "porque no es mi terreno, bailar y cantar no es lo mío".

Por último Javier quiso aplaudir la decisión de concederle el Goya de Honor a Carlos Saura en la próxima edición d elos premios del cine español. "Él es un pilar de la historia del cine español, evidentemente y mundial. Lo que ha hecho Saura es extraordinario y es eterno. Me parece justo y merecidísimo".