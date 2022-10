Ya está aquí 'Rock Circus', el espectáculo que ningún amante del rock debe perderse

Loading the player...

Un nuevo concepto de espectáculo que fusiona los mejores temas del rock con el circo más extremo, la danza y las artes visuales, ¿suena bien? Entonces no te puedes perder Rock Circus. Este show creado por Productores de Sonrisas (responsables también de Navidad en el Teatro Circo Price de Madrid, Circo de Hielo, Circo Mágico o Circlassica) estará del 6 de octubre al 1 de noviembre en el recinto de IFEMA (Madrid). Sobre el escenario podrás ver a una increíble banda de rock and roll de 18 músicos dando vida a 40 temas musicales de icónicos grupos y artistas, como Kiss, Metallica, Iron Maiden, Guns N’ Roses, AC/DC, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Queen o David Bowie, junto con 50 artistas y 20 bailarines. ¿Rock o circo? No tienes por qué responder a esta difícil elección. Descubre un pequeño adelanto con las imágenes del pase gráfico previo al estreno de Rock Circus. ¡No te lo pierdas!