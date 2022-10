Francisco Rivera se reencuentra con Ernesto Neyra en un juzgado de Sevilla

Francisco Rivera y Ernesto Neyra se han reencontrado en un juzgado de Sevilla. El torero ha llegado con semblante serio y sin hacer declaraciones a la prensa. El bailarín, por su parte, sí ha hablado con los medios para explicar el motivo de su visita a la sede judicial. Ambos se han visto las caras en un acto de conciliación por las declaraciones que el diestro hizo en su día sobre Neyra y su polémica relación con Carmina Ordóñez. "Yo soy inocente, nunca he sido condenado", ha dicho el bailarín a Europa Press. "Estoy bien y con la verdad por delante", ha añadido. La abogada de Neyra ha explicado que si en el acto de conciliación "se reconocían los hechos, se terminaba todo, pero que "si no ocurría así, interpondremos la querella correspondiente y nos seguiremos viendo en los juzgados".

Finalmente, no han llegado a un acuerdo. "Ha ido bien, así que un pasito más porque no reconoce los hechos. Como no hay acuerdo, no hay conciliación, el siguiente paso es presentar una querella y seguir con el procedimiento", ha contado la letrada de Ernesto Neyra. El bailarín ha dicho que confía en la justicia. "Se ha planteado una querella criminal por injurias, calumnias y derecho al honor y ya está, no hay más que comentar. Yo a esta vida no vengo a pleitear, vengo a disfrutar, pero no tengo más remedio que plantear estas situaciones porque me imputan delito que no he cometido. Nos veremos en los juzgados con las personas que haga falta. Que llevo 20 años soportando", ha finalizado.

Francisco Rivera tampoco ha querido pronunciarse a la salida de los juzgados. Quien sí lo ha hecho ha sido su abogado, Joaquín Moeckel Gil. "No hay acuerdo", ha confirmado con seriedad. "El fundamento es que el señor Neyra entiende que unas declaraciones que hizo el señor Rivera no eran correctas y ha querido interponer una reclamación de cantidad", ha explicado. "Nosotros entendemos que estamos dentro de nuestro espíritu de libertad de expresión y no nos hemos avenido, por tanto, no ha habido acuerdo. Es lo único que te puedo decir", ha continuado.

El letro del torero ha corroborado que "el siguiente paso es que Ernesto Neyra demande, que no amage, que demande". Y ha asegurado que Francisco Rivera "está muy tranquilo".