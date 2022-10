Guía para no perderte lo mejor del séptimo arte en la Fiesta del Cine 2022 El 3, 4, 5 y 6 de octubre podrás conseguir tus entradas a 3,50 €

Por segunda vez en 2022, la Fiesta del Cine vuelve a las salas de toda España este 3, 4, 5 y 6 de octubre. Durante estos cuatro días los espectadores podrán divertirse, llorar, asustarse, emocionarse y disfrutar de todas las películas de la cartelera por el módico precio de 3,50 euros por entrada en un evento que celebra cada año la industria cinematográfica como muestra de agradecimiento de a los amantes del séptimo arte para así fomentar de nuevo la asistencia del público a las salas. Para participar en esta celebración, que busca además reactivar la vuelta de la gente a los cines tras unos datos desastrosos después de la pandemia, tan solo se necesita la acreditación previa en la web www.fiestadelcine.com (exceptuando a los mayores de 60 y los menores de 14 años que no necesitan registrarse). En el apartado "consigue tu acreditación" debes completar un formulario que deberás coservar para después enseñar junto a tu DNI antes de comprar la entrada en taquilla o después de comprarla por internet.

A pesar de que la venta anticipada de las entradas comenzó el pasado domingo día 2 (exclusivamente por internet), no todos los cines tienen la opción de que los espectadores disfruten de esta celebración a 3,50 euros. Aunque se trata de una fiesta en la que participa toda la industria cinematográfica, hay muchas salas de cine que no ofrecen este descuento. Por este motivo, la propia web de la Fiesta del Cine ha elaborado una lista de los establecimientos que se han adherido a esta promoción, un total de 345 cines que suman más de 3.030 pantallas. Eso sí, quienes quieran ir a ver su filme preferido deberán además tener en cuenta que dentro de este descuento no entran las proyecciones en 3D o las salas especiales y butacas VIP, ya que están sujetas a las condiciones de entrada de cada local.

Entre todas las películas que se pueden ver estos días, puedes encontrar Alcarrás, ganadora de la Berlinale este 2022 y nuestra representante a los Oscar, 42 segundos, Modelo 77, La invitación, La vida padre, Tadeo Jones 3: la tabla esmeralda, La chica salvaje, Smile, Objetos, Con amor y furia, No te preocupes querida, Argentina 1985, Los crímenes del futuro, Avatar (la primera parte), Viaje al paraíso o Top Gun: Maverick. Y a tiempo para la esta Fiesta del cine llega también Los renglones torcidos de Dios (6 de octubre, también Día del Cine Español), la esperada adaptación de la novela de Torcuato Luca de Tena que narra la historia de una investigadora privada que ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia para recabar pruebas del caso en el que trabaja.

Organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura y Deporte, esta iniciativa anual que nació en el año 2009 y pasó en 2011 a ser semestral está celebrada a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y tiene la colaboración de la Asociación Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.