Fallece la activista que rechazó el Oscar de Marlon Brando por 'El padrino'

El 27 de marzo de 1973 en la noche de los Oscar sucedió un hecho sin precedentes, el actor Marlon Brando se negó a recoger su galardón por El padrino y en su lugar envió a la activista indígena Sacheen Littlefeather, una joven descendiente de nativos apaches y activista por los derechos civiles, que rechazó en público el premio y dio un discurso de protesta ante millones de espectadores. "Con mucho pesar vengo a decirles que Marlon Brando no puede aceptar este generoso premio y esto se debe al trato que le da la industria cinematográfica y la televisión a los indios americanos". El actor por primera vez dio la espalda al cine y a la industria que en el pasado le había otorgado su primer Oscar en 1955 por La Ley del Silencio.

No volvieron a darle un papel en el cine

Casi cinco décadas de aquel momento que pasó a la historia del cine, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado el fallecimiento de Sacheen Littlefeather La actriz y activista indígena murió a los 75 años a consecuencia de un cáncer de mamá. En la publicación en la que anunciaron su su fallecimiento, la Academia cita unas inspiradoras palabras de Littlefeather: "Cuando me haya ido, recuerden siempre que cada vez que defiendan su verdad, mantendrán viva mi voz y las voces de nuestras naciones y nuestros pueblos".

Durante su brevísima carrera como actriz actuó en El consejero, The Trial of Billy Jack, Nube de fuego, El halcón de invierno y Caza al sol,. Su paso por el escenario de los Oscar supuso un antes y un después en su vida. Un año antes de su fallecimiento publicó un documental, Sacheen: Breaking the Silence, en el que contaba su verdad y como se sintió abandonada por el actor Marlon Brando, al mismo tiempo que Hollywood le daba la espalda y nunca más obtuvo un papel en el cine o la televisión.

El perdón y homenaje de la Academia antes de morir

Las disculpas de la Academia tardaron casi cincuenta años en llegar. El pasado mes de septiembre la organización señaló que se había disculpado formalmente con Sacheen Littlefeather tras su polémica aparición en los Oscar de 1973 y quiso rendirla un homenaje por haber recibido un trato injusto. En su disculpa, la Academia dijo que ese instante sobre el escenario provocó que ella fuese boicoteada y discriminada durante 50 años.

"El abuso que soportó debido a esta declaración fue injustificado. La carga emocional que ha vivido y el costo de su propia carrera en nuestra industria son irreparables. Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que demostraste. Por ello, ofrecemos tanto nuestras más profundas disculpas como nuestra más sincera admiración", decía la carta firmada por David Rubin, presidente de la Academia. "Hoy, casi 50 años después, y con la guía de la Alianza Indígena de la Academia, estamos firmes en nuestro compromiso de garantizar que las voces indígenas, los narradores originales, sean contribuyentes visibles y respetados. Esperamos que reciba esta carta con un espíritu de reconciliación y como reconocimiento de su papel esencial en nuestro viaje como organización. Estás para siempre respetuosamente grabada en nuestra historia", concluyó.