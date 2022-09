Helena Aldea, prometida de Miki Nadal, presume de tripita a los nueve meses de embarazo La empresaria acudió recientemente con su pareja a los premios The Best Chef Awards

Anunciaron su compromiso el pasado mes de julio y están esperando la llegada de su bebé, que será una niña y tendrá un nombre muy "curioso", aunque todavía no han desvelado cuál. Sin duda, Miki Nadal y Helena Aldea están atravesando un momento muy dulce, algo que de refleja en sus últimas imágenes paseando por Madrid cogidos del brazo. En la recta final, la empresaria, que se mantiene muy activa -este mismo martes acudía junto al cómico a la entrega de los premios The Best Chef Awards- ha compartido una imagen en la que aparece presumiendo de embarazo de nueve meses. Dale al play y no te lo pierdas.

