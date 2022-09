Casey Affleck adora a Ana de Armas, la ex de su hermano

"Es increíble, una película asombrosa y maravillosa". Así resumió Casey Affleck la opinión que tiene sobre Blonde, la película sobre Marilyn Monroe que protagoniza Ana de Armas. Este comentario no tendría mayor importancia si no fuera porque Ana no es solo el motor alrededor del cual gira toda la trama (es decir, que las alabanzas van dirigidas principalmente a ella), sino también la exnovia de su hermano, Ben Affleck.

En el contexto del último Festival de Cine de Venecia

Casey Affleck había acudido a presentar Dreamin' Wild, también un biopic, aunque en este caso habla de Donnie y Joe Emerson, un dúo musical de los años 70 prácticamente desconocido hasta que fue redescubierto en la pasada década. Lo hizo acompañado por su chica, la también actriz Caylee Cowan, con quien lleva saliendo alrededor de un año. Caylee, de 24 años, y Casey, de 47, no dejaron de sonreírse, mirarse y hacerse carantoñas, tanto en la alfombra roja como a su llegada en las ya icónicas embarcaciones del festival. Fue en este contexto en el que se deshizo en halagos hacia la película de Ana de Armas, a quien ya auguró en el pasado una gran carrera después de haber terminado su historia con Ben.

Las muchas coincidencias entre Casey y Ana

Casey no solo califica de increíble a Blolnde, sino que además reconoce haberla visto dos veces. Todo se debe a su gran amistad con el director de dicha película, Andrew Dominik. Se conocieron hace ya quince años en el plató de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, película que fue muy bien recibida precisamente en Venecia (y por la que obtuvo su primera nominación al Oscar), pero que no se ganó los favores de la taquilla. Y aquí llega otra de las casualidades que conectan a Casey con Ana: aquella película estaba protagonizada por Casey Affleck y por Brad Pitt, quien en Blonde hace las labores de productor. Por eso lo vimos posar junto a la actriz en la alfombra roja del festival.

Caminos separados desde comienzos de 2021

Parece, pues, que Casey y Ana tienen una relación fluida y agradable, a pesar de que Ben y ella siguieran tiempo atrás caminos diferentes. Ana está saliendo desde 2021 con Paul Boukadakis, uno de los vicepresidentes de la app de citas Tinder y junto al que la pudimos ver en Venecia; y Ben culminó su sueño de juventud de casarse con Jennifer Lopez, con la que estuvo a un paso del altar hace casi dos décadas. Sea como sea, el hermano pequeño de Ben Affleck tuvo palabras de apoyo y afecto para la película, mencionó a Ana en rueda de prensa y añadió que Blonde ha sido el resultado de un largo proceso, pero que su amigo Dominik "por fin la ha terminado" y es una excelente película.

El escepticismo de Casey

Blonde, con la que Ana de Armas recibió una ovación de nada menos que de 14 minutos, verá al fin la luz el 28 de septiembre en Netflix, y Dreamin' Wild aún no tiene fecha de estreno, aunque cabe esperar que será pronto. La primera ha recibido críticas dispares, y la segunda, bastante más positivas. Pero eso no implica, según Casey, el éxito de taquilla. Ni mucho menos. De hecho, el actor, que ganó el Oscar al mejor intérprete principal por Manchester frente al mar, reconoce que los fracasos le han ayudado a construir el personaje de su nuevo filme, ya que en numerosas ocasiones participó en películas que creyó que iban a triunfar y no lo hicieron. Entre ellas, la que hizo con Brad. "Durante un tiempo pensé que mi mayor triunfo era haber protagonizado la película menos taquillera de Brad Pitt", explicó en Venecia. Sentido del humor no le falta.