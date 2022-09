¡Pura emoción! Así vivieron Helen Lindes y sus hijos la victoria de Rudy Fernández en el Eurobasket

Los jugadores de la Selección Española de baloncesto nos han hecho vivir una noche de esas que no se olvidan. Tras un campeonato memorable, 'La Roja' consiguió su cuarto Eurobasket al ganar a Francia por 88-76. Nervios, ilusión... el Mercedes-Benz Arena de Berlín se convirtió en escenario de un partido que estuvo lleno de emociones y que concluyó con esta espectacular imagen de Rudy Fernández levantando la copa.

El equipo de Sergio Scariolo se colgó la medalla de oro bajo la atenta mirada de sus familiares y amigos, que vivieron cada jugada con mucha tensión hasta el pitido final. Entre ellos se encontraba Helen Lindes, que no podía faltar en este día tan importante para su marido, Rudy Fernández. La modelo viajó hasta la capital alemana junto a sus hijos, Alan y Aura, además de su suegra, Maite Farrés, a la que vimos especialmente emocionada.

Todos disfrutaron al máximo de la victoria de su 'héroe sin capa', como Helen le llamó cariñosamente hace unos días. "¡Campeones de Europa! Papá es un supercampeón @rudy5fernandez", ha escrito la top canaria en sus redes sociales tras la victoria.

Tal y como puede verse en las fotos y vídeos que Helen ha compartido, los que mejor se lo pasaron fueron sin duda algua sus hijos. Tanto Alan como Aura se lo pasaron en grande y posaron orgullosos con sus camisetas de la Selección de baloncesto personalizadas con sus nombres.

La hermana de Rudy, Marta Fernández, no pudo acompañarle en e esta ocasión pero quiso mandarle todo su cariño de manera virtual. "Treinta y tantos años viendote en una pista de baloncesto. Pero nunca me había sentido tan orgullosa de ti como en este Eurobasket. Has dado una lección de liderazgo y compromiso. Y me alegro tanto, que por fin, tengas el reconocimiento que mereces @rudy5fernandez. VAMOS, SOIS CAMPEONES DE EUROPA. Enhorabuena", ha escrito emocionada.