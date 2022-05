Helen Lindes, desolada por el fallecimiento de su madre a los 83 años

La modelo Helen Lindes atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida al perder a uno de sus pilares fundamentales, su madre, con la que tenía una excelente relación. La ex Miss España, que tiene un hermano mayor llamado Huw Wynn-Edwards, ha confirmado la triste noticia en un comunicado el que se puede leer: "Helen Lindes lamenta profundamente el fallecimiento de su madre Norma Lindes a la edad de 83 años, el día 22 de mayo, en la isla de Lanzarote. Sus familiares quieren expresar su agradecimiento por todas las muestras de cariño que están recibiendo. Siempre estará con nosotros. Descanse en paz".

Helen tiene por delante la difícil tarea de recomponerse tras el fallecimiento de su madre, a la que estaba muy unida. Tras formar ella su propia familia junto a Rudy Fernández con el nacimiento de Alan y Aura, la modelo reconocía que en muchos de sus gestos, palabras y pensamientos se veía reflejada en Norma, quien era británica. "A pesar de que la tengo lejos y no pueda compartir con ella cada paso del camino, sé que todo lo que ella me enseñó y me sigue enseñando se quedará siempre dentro de mí y se lo pasaré a mis hijos. Gracias mamá por tanto y gracias por hacer el gran esfuerzo de venir a vernos siempre que puedes", indicaba.

La modelo canaria es una apasionada de la naturaleza, aspecto que ha heredado de su madre según explicaba en ¡HOLA! Living. En su casa de Madrid ha creado su propio huerto, que le trae inmejorables recuerdos porque siendo ella una niña formaba un gran equipo con Norma a la hora de cultivar y ahora son sus pequeños quienes la ayudan a ella: "Mi madre siempre ha tenido huertos y grandes jardines, y yo recuerdo, ya desde pequeñita, estar todas las tardes con ella ayudándola, regando las plantas, plantando cebollas, fresas, de todo un poco…y quería darles eso también a mis hijos, la posibilidad de salir y coger sus propias frutas y verduras".

Hace poco más de una semana, Helen Lindes se enfrentaba a otro doloroso momento: el fallecimiento de su suegro. Rodolfo Fernández, que tenía 66 años, era una pieza clave tanto para su esposa, Maite Farrés, como para sus dos hijos, Rudy y Marta, que heredaron su gran pasión por el baloncesto. De hecho, aunque se formó como ingeniero técnico, estuvo vinculado al deporte y compitió con equipos como el Joventut de Badalona o el Sant Josep Obrer. El jugador del Real Madrid explicaba en una entrevista tiempo atrás que a su padre le habían diagnosticado "un gliobastoma en la cabeza", un tipo de cáncer muy agresivo que aparecía en el cerebro o en la médula espinal.