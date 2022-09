Ken Appledorn: conoce todos los detalles de la pareja de Jorge Cadaval

Ken Appledorn visita Pasapalabra como invitado esta semana para ayudar a los concursantes a acumular todos los segundos que puedan mientras ponen a prueba sus conocimientos y su rapidez sonora y visual en las diferentes pruebas del concurso, que cada día se cuela entre las emisiones más vistas. Nacido en Míchigan (Estados Unidos) en 1980, el actor llegó a España en 2001 para aprender español poco después de graduarse en Administración de Empresas y Matemáticas. Durante su etapa de estudiante estuvo seis meses en Sevilla, ciudad de la que se enamoró y en la que decidió formarse en Arte Dramático. En la capital andaluza además continuó puliendo el idioma, desarrolló sus dotes interpretativas y se enamoró de Jorge Cadaval, integrante de Los Morancos, tras conocerse en un chiringuito. Casado desde el año 2007 con el humorista, puede parecer un completo desconocido para muchos pero lo cierto es que ha participado en numerosos proyectos en nuestro país.

La pareja se dio el 'sí, quiero' en 2007 y también lo hizo años más tarde (en 2016) en Nueva York. Sus miles de seguidores pueden verlos casi cada día en los divertidos vídeos que habitualmente comparten, en los que muestran que la vida hay que tomársela con alegría y que el amor y el humor son el ingrediente perfecto para su matrimonio. Fan de Alejandro Sanz y Niña Pastori, Ken ha participado en algunos vídeos de Los Morancos (también cantó con ellos en Tu cara me suena), pero confesó hace unos años que prefería labrarse su propia carrera. "Yo soy cómico, pero no me considero humorista, nunca he sabido verme bien en ese registro", confesó en El País.

El intérprete ha trabajado en series comoYo soy Bea, Bandolera, Aída o Museo Coconut, pero sus trabajos más destacados son en Arde Madrid, de Movistar +, y Refugiados, de laSexta. Pero no solo eso, Ken también colaboró en El último show, de Aragón TV, la serie creada por Álex Rodrigo (La casa de papel, El embarcadero o Vis a vis) que aborda en clave de tragicomedia el conflicto de un cómico, Miguel Ángel Tirado, que trata de huir del personaje (Marianico el Corto) que le dio fama. Además, Appledorn ha sido el conductor del documental 6 toreros yankees 6, tiene más 17 largometrajes a sus espaldas; filmes entre los que destacan películas como Fuga de cerebros o una escena de la última de Woody Allen, Rifkin's Festival y ganó en 2013 la Biznaga de Plata al Mejor actor secundario en el Festival de Cine de Málaga.

Enamorado de los viajes, los animales y la gastronomía, Ken es muy activo en sus perfiles sociales, donde no duda en compartir imágenes con su familia política, sus trabajos, sus perritas (Pepe, Paca y Sookie) y algunos mensajes de amor hacia su marido. "Porque sabes lo que está por venir, lo vas a vivir con él", ha escrito en una de las fotografías junto a Jorge.