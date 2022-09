'La esposa’, el drama de los años sesenta que ha arrasado en Italia llega a nuestro país

Hay historias que definen una época y tal vez por eso La esposa ha llegado a congregar a más de siete millones de espectadores en Italia, un número vertiginoso que demuestra que a veces echar la vista atrás tiene su recompensa. Podemos verla en España de la mano de Antena 3 a partir del 14 de septiembre. Nos traslada a los años 60, una época convulsa en la que el país estaba en pleno cambio hacia la modernidad aunque todavía arrastraba costumbres y hábitos casi medievales, como en muchas otras zonas de Europa.

VER GALERÍA

Esta es la historia de María, una joven calabresa que solo quiere ayudar a su familia a salir de los gravísimos apuros económicos en los que se encuentran al deber una importante cantidad de dinero al ‘tío’ Michele. Así surge la opción de casarse con un Vittorio, un granjero del norte, del que ni está enamorada ni apenas conoce. Sin embargo, casarse le dará la oportunidad de aprovechar la dote y, a largo plazo, la buena posición económica de él. Lo que María no sabe es que esta boda se realizará por poderes, y justo en el altar descubrirá que su futuro marido no es Vittorio, sino su sobrino Italo, alguien a quien no ha visto en su vida y que, por tanto, representa un completo enigma para ella.

VER GALERÍA

Sin embargo, María estaba enamorada de Antonio, un joven de su pueblo que emigró a Bélgica para encontrar una vida mejor y que, aunque prometió estar en contacto para encontrar la forma de que su amor no se olvide, no ha vuelto a dar señales desde que se trasladó. María sigue soñando con Antonio y tener una vida en común, pero no puede esperar más, por lo que se casa con Italo y emprende un viaje hacia Vicenza, al norte del país, para conocer finalmente a quien será su esposo. Cuando está frente a él descubre que éste no tiene intención alguna de relacionarse con ella, pues aún no digiere la desaparición repentina de su esposa.

VER GALERÍA

María está sola, se siente abandonada por todo y por todos, lejos de casa y en una zona del país que le es ajena. Trabaja de sol a sol en la granja de Vittorio, donde le tratan casi como a una esclava, añora a Antonio y apenas cruza dos palabras con Italo. En esta vida solo logra hacer amistad con Paolino, su hijastro, fruto de la relación de su marido con su anterior esposa, el pequeño vive en el establo en una situación casi de abandono, no tiene amigos y ni siquiera va al colegio. María es vista por todos como una ‘mujer del sur’, motivo por el que la desprecian, sin embargo ella sacará pecho y tratará de no perder la esperanza de vivir una vida mejor, buscando la forma de mostrarse amable y positiva ante cualquier situación.

Leer más: Revive tu primer amor con 'El verano en que me enamoré', una de las series más románticas del año

VER GALERÍA

¿Qué pasará cuando Antonio regrese a la vida de María? Será justo en ese momento cuando ella y Italo hayan conseguido romper las primeras barreras y él se sincere con ella. Surgirá así un amor a dos bandas que obligará a María a decantarse, no sin sufrir una decisión difícil por tomar, a un lado su esposo y a otro el amor de su vida. En todo momento María se comporta como una mujer valiente, con gran fortaleza, pero buscando un equilibrio para su vida y la de los demás. Bajo este marco se ambienta La esposa, un drama romántico que retrata fielmente los años 60 de la Italia rural, norte y sur, y todas sus contradicciones y diferencias sociales, de lucha de géneros y de clases.

Leer más: Esmeralda Pimentel, Renata Notni y Aislinn Derbez: tres actrices mexicanas dispuestas a triunfar en España