Yolanda Font sorprende en la pasarela desfilando con su bebé de cinco meses

La modelo y actriz Yolanda Font ha sido una de las grandes protagonistas del primer desfile 'OFF' de la Mercedes Benz-Fashion Week. La maniquí se ha subido a la pasarela de la mano de la diseñadora leonesa María Lafuente, que ha presentado una colección basada en la sostenibilidad. Sin embargo, no lo ha hecho sola, porque si en la pasada edición, correspondiente a la colección Otoño/Invierno 2023 lucía su avanzado estado de gestación, en esta ocasión su niña Micaela, de tan solo 5 meses, ha desfilado junto a ella, siendo este su particular debut en el mundo de la moda. Ambas han robado la atención de la mayor parte del público llevando un look a juego de lo más original, formados por varias capas de tul en tonos fucsias.

Un momento madre e hija que nunca podrán olvidar y, que, a buen seguro, no es el último que comparten, al transmitir Yolanda a su hija sus pasiones desde una edad muy temprana. Como bien muestra en sus perfiles sociales, esta no es la primera vez que Yolanda lleva a su niña a todos los compromisos laborales que le es posible, compaginando de la mejor manera posible su nuevo papel como madre y su carrera profesional. Y es que como la maniquí ha explicado en una entrevista con ¡HOLA!, la maternidad le ha cambiado la forma de entender la vida por completo, centrándose en los cuidados de su bebé que nació de manera prematura, pero sin olvidar sus metas personales. Una aventura en la que cuenta con la inestimable compañía de su pareja Antonio Miguel Carmona, vicepresidente de Iberdrola.

A pesar de que el empresario tiene una agenda ajetreada, con viajes que lo llevan a estar fuera de casa por temporadas, siempre está presente en los momentos más importantes de su novia y su hija. Una niña que ha llenado a sus vidas de alegrías en la citada conversación, Yolanda contaba que era una bebé con un carácter tranquila aunque las noches solían ser movidas porque le costaba dormir, pero sin llorar, algo que había heredado de la familia de la actriz que siempre habían sido algo 'noctámbulos'.

Planes de futuro

La modelo está viviendo uno de sus mejores momentos con distintos proyectos y a la vez repleta de felicidad por haber formado una bonita familia junto al expolítico, al que ha llegado a definir como un padre maravilloso. Por este motivo, no descarta la idea de ampliar su hogar en un futuro, multiplicando así su dicha. En lo que es más cautelosa es en lo referido al matrimonio, porque la artista prefiere ir poco a poco en su consolidado noviazgo antes de dar el gran paso de dar el sí quiero y formalizar su relación.

