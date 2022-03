Yolanda Font se sube a la pasarela en la recta final del embarazo ante la mirada de su pareja

Loading the player...

Ya falta muy poco para que Yolanda Font pueda ver la carita de su bebé, una niña a la que quiere llamar Micaela. Ha superado los ocho meses y medio de embarazo pero todavía se encuentra muy activa, tanto que no ha dudado en subirse a la pasarela para desfilar en la presentación de la colección Otoño/Invierno 2022-2023 de María Lafuente, en el formato OFF de Fashion Week Madrid. La actriz ha presumido de figura premamá ante la atenta mirada de su pareja, el expolítico y actual vicepresidente de Iberdrola Antonio Miguel Carmona, quien estuvo muy pendiente del desfile en primera fila sin parar de hacer fotos a su chica. Dale al play y no te lo pierdas.

-Yolanda Font: "Estamos esperando una niña y barajamos el nombre de Micaela"

