Carola Baleztena y Emiliano Suárez bautizan a su hija Juana y José Mercé ejerce de padrino

Carola Baleztena y Emiliano Suárez bautizaron a su hija Juana el pasado miércoles, 7 de septiembre, en una íntima celebración a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. La ceremonia religiosa fue oficiada por el conocido sacerdote Javier Alonso, que, según ha contado la actriz, "hizo una misa muy bonita diciendo grandes verdades". El cantaor José Mercé ejerció de padrino y por la noche todos bailaron en honor a la pequeña con la música de Saúl Quirós. "Fue un día muy especial. Gracias a nuestras familias por acompañarnos, hicisteis que el día fuera mágico", ha comentado Carola junto a varias fotos del bautizo.

La intérprete, de 42 años, se siente "agradecida y afortunada" por la gran familia que ha formado con el empresario, de 46. Su hija Juana ha venido a completar la felicidad del matrimonio, pues ella tiene dos niñas de una relación anterior (Bruna y Valentina) y él dos hijos (Emiliano y Bárbara).

La pequeña vino al mundo el 2 de mayo de 2021 en el Hospital Puerta de Hierro, de Madrid. Cuando nació, Carola comentó que la niña era igualita que su padre, sin embargo, ahora ya tiene algún rasgo de los Baleztena. La elección del nombre no fue nada fácil, pero finalmente se decantaron por Juana, no por ningún motivo en especial, simplemente porque les gustaba. "Estaba en las quinielas, es un nombre con personalidad, con poder, tiene una historia que contar y hay que contar historias siempre", explicó Emiliano.

Carola y Emiliano comenzaron a salir en 2016 y dos años después se mostraban así de enamorados en las páginas de la revista ¡HOLA!. "Es mi mujer ideal. Admiro la belleza con la que duermo y despierto cada día. Su energía positiva, vitalidad y actitud. Es, sin duda, la mujer más divertida que he conocido. También me llama la atención su enorme capacidad de adaptación y me fascina cómo me maneja. Yo soy una persona complicadísima en las relaciones de pareja, pero me da dos capotazos, una media verónica y todo fluye de nuevo con normalidad", declaró el empresario. Carola, por su parte, manifestó: "Estoy convencida de que es una persona extraordinaria, buena, generosa y responsable. Tiene un carácter fuerte y, todo lo que no le agrada, le acaba molestando y le pone de mal humor. Pero, con cariño, haces con él lo que quieras".

En febrero de 2021, meses antes de convertirse en padres, se convirtieron de manera oficial en marido y mujer. "Lo único que nos faltaba eran los papeles del registro y lo fuimos dejando. Al final, coincidió con San Valentín y nuestro quinto aniversario", contó Carola en ¡HOLA!.