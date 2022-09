Príncipes, princesas, duques... Así cambian los títulos en la familia real británica

Con el fallecimiento de Isabel II, el hasta ahora Príncipe Carlos se ha convertido automáticamente en rey y ya es Carlos III de Inglaterra, aunque la ceremonia de proclamación no tenga lugar hasta este sábado. Al tiempo que él pasa a ostentar el título de monarca, el de duque de Cornualles (no así el de Príncipe de Gales) se transfiere directamente a su primogénito, el príncipe Guillermo, que ahora es Duque de Cambridge y Cornualles y hereda también los títulos escoceses. Junto a ellos, otros recaen en los demás miembros de la familia real, incluidos los hijos del Príncipe Harry y Meghan Markle, que podrán ser, técnicamente, príncipe y princesa.

El heredero: de Príncipe de Gales a Carlos III de Inglaterra

El hijo mayor de Isabel II se convirtió, en el preciso instante en el que murió la soberana, en Rey de facto. Es Carlos III de Inglaterra, rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como de los países de la Commonwealth. Al mismo tiempo, se desprende del ducado de Cornualles -que pasa a su hijo, el duque de Cambridge- , así como sus títulos escoceses, que tanto han significado para Carlos de Inglaterra. El de Príncipe de Gales también lo ostentará el nuevo heredero, tal y como ha confirmado el Rey, ya que en este caso no lo adopta automáticamente. Su mujer, la duquesa de Cambridge también será princesa de Galés, será la primera en llevar este título después de la recordada princesa Diana.

Su mujer, Camilla, pasa a ser la reina consorte por expreso deseo de Isabel II. Aunque, al tratarse de la segunda esposa del ya monarca, se daba por sentado que el día que su marido heredara el trono de Inglaterra ella se convertiría en princesa, el pasado mes de febrero la soberana anunció públicamente que su "sincero deseo" era que "Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa su apoyo y leal servicio". Fue, a ojos de todos, la ‘bendición’ de Isabel II con la que daba legitimidad a su nombramiento.

Los duques de Cambridge, futuros príncipes de Gales

Como decíamos, el título del ducado de Cornualles pasa directamente a quien es ahora el heredero al trono, de modo que el príncipe Guillermo y, paralelamente, su mujer, Kate Middleton, son ahora los duques de Cambridge y Cornualles. Y así figura ya en las redes sociales oficiales de la pareja. Sin embargo, el título de príncipe de Gales depende de la voluntad del monarca, que ha confirmado que concederá ese emblemático título tanto a su heredero como a su esposa.

Lo mismo ocurre con el de Conde de Chester, que se confiere al heredero aparente al trono al mismo tiempo que el de Príncipe de Gales desde el siglo XV. Guillermo sí que ha recibido ya los honores de ser el nuevo duque de Rothesay, conde de Carrick, barón de Renfrew, señor de las islas y príncipe y gran mayordomo de Escocia.

Los hijos de Guillermo y Harry, príncipes

Los hijos de Guillermo y Kate, George, Charlotte y Louis, son príncipes desde el instante mismo de su nacimiento, pero ahora son el Príncipe George de de Cornualles y Cambridge, la Princesa Charlotte de Cornualles y Cambridge y el Príncipe Louise de Cornualles y Cambridge. En el momento en el que sus padres reciban el título de Príncipes de Gales, ellos pasarán a ser también George, Charlotte y Louis de Gales.

La situación que cambia sustancialmente es la de Archie y Lilibet, hijos del Príncipe Harry y Meghan Markle, que técnicamente pueden ser príncipes. Uno de los grandes argumentos que Markle dio en la controvertida entrevista con Oprah Winfrey en contra de la familia real británica era, precisamente, que negaban otorgar el título de príncipe a su hijo. Con la muerte de Isabel II, Archie Harrison y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor modifican su estatus y pasan a ser príncipe y princesa y a recibir tratamiento de Alteza Real por una disposición firmada por Jorge V que data de 1917 y que afecta a "los hijos de cualquier soberano y los hijos de los hijos del soberano". Lilibet, además, es la primera princesa de Sussex de la historia.

El príncipe Eduardo, conde de Wessex

El hijo pequeño de Isabel II, el Príncipe Eduardo, recibió de manos de su madre los títulos de conde de Wessex y vizconde Severn en 1999, el día que contrajo matrimonio con Sophie Rhys-Jones. Ese año se anunció también que, "a su debido momento", sería proclamado también duque de Edimburgo, título que ostentaba su padre y que, tras fallecer éste en abril de 2021, pasó directamente al primogénito, Carlos.

Depende, por tanto, del nuevo monarca la decisión de transferir o no el ducado de Edimburgo a su hermano. Carlos III no estaría dispuesto, según publicaba The Sunday Times el año pasado haciendo referencia a fuentes distintas, a conferir este título a los condes de Wessex.