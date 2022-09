El rey Carlos III desea que el periodo de luto real se mantenga desde ahora hasta siete días después del funeral de la Reina

El rey Carlos III ha expresado su deseo sobre cómo será el luto real por la muerte de su madre, la reina Isabel II, que falleció este jueves a los 96 años en el Castillo de Balmoral. En un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham se ha informado de que tras la muerte de la Reina, "Su Majestad el Rey desea que haya un periodo de luto real desde ahora hasta siete días después del funeral de la Reina". La última despedida a la que ha sido soberana del Reino Unido durante las últimas siete décadas está aún por confirmar. También se ha establecido la forma en la que este luto real se llevará a cabo en las residencias reales.

El luto real será realizado por los miembros de la Familia Real británica, el personal y los representantes en funciones oficiales de la Casa Real, junto con las tropas que ejercen funciones ceremoniales.

La banderas de las residencias reales fueron izadas a media asta este jueves y permanecerán así hasta las 8:00 h (hora británica) de la mañana siguiente al último día de luto real. Esta medida no se aplica al estandarte real ni al estandarte en Escocia cuando el Rey está ya que siempre ondea en el mástil completo. El Departamento de Cultura, Medios y Deportes ha emitido una guía sobre las banderas en otros edificios públicos.

El saludo real de armas se realizará este viernes en Londres a las 13:00 h (hora inglesa) desde Hyde Park por la Royal Horse Artillery de las King's Troop y en la Torre de Londres. Se disparará una ronda por cada año de vida de la Reina.

Cierre de Palacios y Castillos

Además, las residencias reales cerrarán después del funeral de la Reina. Esto incluye la Queen's Gallery y la Royal Mews del Palacio de Buckingham y la Queen's Gallery de Edimburgo, el castillo de Balmoral y Sandringham. Las propiedades privadas de la Reina también cerrarán durante todo el tiempo que dure el luto real. Además, el castillo de Hillsborough y la residencia oficial de The Sovereign en Irlanda del Norte también estarán clausurados.

Homenajes florales

Tras la muerte de Isabel II, el Palacio de Buckingham ha abierto la puerta a que los británicos puedan dejar sus ofrendas florales en diferentes lugares. Precisamente en Buckingham los miembros del público podrán depositar sus tributos en sitios como The Green Park o Hyde Park. Las flores que ya se acumulan por decenas en las inmediaciones del Palacio, colocadas desde la tarde de este 8 de septiembre, día del fallecimiento de la monarca, serán trasladadas por los Royal Parks al Green Park. En el Castillo de Windsor, donde Isabel II estableció su residencia permanente, las florales podrán depositarse en Cambridge Gate, en Long Walk. De ahí se llevarán al interior del Castillo todas las noches y se colocarán sobre el césped en el lado sur de la capilla de San Jorge y Cambridge Drive. En los castillos y palacios de la realeza no se han dispuesto libros de condolencias, aunque hay uno on line para todos aquellos que quieran dejar sus mensajes en la página web de la monarquía británica: www.royal.uk/send-message-condolence

En la finca de Sandringham, las ofrendas se dejarán en la puerta principal del palacio de Holyroodhouse (Edimburgo) se ha habilitado el patio delantero frente a las puertas principales. La información sobre los tributos florales en otros edificios y lugares públicos será emitida por la Oficina del Gabinete.