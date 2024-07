Kate vuelve a brillar: reaparece por sorpresa en Wimbledon para coronar a Carlos Alcaraz

Era una de las presencias más esperadas. Tras su participación, hace unas semanas, en el Trooping the Colour —la celebración que cada año festeja el cumpleaños del monarca—, la afición británica esperaba con ilusión que Kate Middleton fuese testigo desde el palco real de la que terminó siendo una victoria indiscutible del español Carlos Alcaraz frente a Novak Djokovic. Y así fue.

La princesa no solo es una gran aficionada al tenis, su cita con Wimbledon durante la final se ha convertido en una de las más esperadas de su agenda en solitario

La princesa de Gales, que es una gran aficionada al tenis, no quiso perderse esta cita con Wimbledon, una de las más señaladas en su calendario. La esposa del príncipe Guillermo no solo es patrona de All England Lawn Tennis and Croquet Club, sino que la entrega del esperado trofeo al ganador se ha convertido en uno de los momentos estrella del año en su agenda en solitario. A pesar de su lucha contra el cáncer, no quiso faltar.

Una agenda que por fin retomaba ella sola desde el anuncio de su enfermedad. Aunque reapareció, como decíamos, en el desfile y el resto de actividades organizadas en el marco del Trooping the Colour, lo cierto es que esta fue la cita elegida por ella y su equipo para reaparecer en solitario. Eso sí, no sola.

La princesa de Gales acudió al tenis acompañada por su hija, Charlotte, con la que mantiene una relación de lo más especial. También la 'escoltó' su hermana, Pippa Middleton, gran aficionada a este deporte —cada año, su rostro es uno de los que no fallan en las gradas— y también uno de los grandes apoyos de Kate durante sus momentos más duros.

Puntual y ovacionada

Eran las 17:30 cuando la princesa de Gales apareció en la pista. Con todos los aficionados ya instalados en sus asientos, cuál fue su sorpresa cuando todos los allí presentes se pusieron en pie y la ovacionaron durante varios minutos. Visiblemente recuperada, con una enorme sonrisa en el rostro cargada de emoción y con un favorecedor vestido morado (uno de los colores del escudo del torneo), la princesa se mostró abrumada ante la envergadura de la bienvenida.

Durante el partido, que vivió rodeada de rostros tan conocidos como Tom Cruise o Andre Agassi, las muestras de complicidad y cariño con su hija fueron toda una constante.

La princesa entregó por segundo año consecutivo el trofeo al tenista español Carlos Alcaraz, número 3 en el 'ranking' de la ATP

Cónclave vip

Wimbledon se ha convertido en una de las citas más destacadas del calendario deportivo de Londres y nadie ha querido perderse ni la final que enfrentaba a Alcaraz y Djokovic ni las emocionantes fases previas.

Aristócratas, pilotos de Fórmula 1... Un auténtico cónclave vip al que no faltaron Julia Roberts, Margot Robbie, Zara Tindall, Hugh Grant, Keira Knightley o Carole y Michael Middleton, entre muchos otros.

