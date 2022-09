Maluma aclara el motivo por el que ha tenido que pasar por el quirófano

Hace menos de 24 horas, Maluma compartía una publicación en la cama de un hospital anunciando que tenía que ser intervenido por un problema en sus rodilla: “Al mal tiempo buena cara. Con sus oraciones y buena energía seguro que todo saldrá bien. Los y amo y deséenme buena suerte” escribía el cantante. Enseguida, tanto sus fans como rostros conocidos, como Anitta, Donatella Versace o Yandel, comentaron la fotografía del artista mandándole ánimo y cariño y esperando que la operación saliera bien. Ahora, el cantante explica qué le llevo a ser intervenido.

Horas más tardes y ya finalizada la intervención, Maluma se grabó junto al equipo médico del hospital explicando que todo había salido a la perfección y agradeciendo su trabajo. Una vez instalado en casa, el cantante de reggaeton quiso explicar más a fondo su problema y aclarar que se encontraba perfectamente y que no había sido nada grave, así cómo explicar el motivo de la cirugía: "Hace un par de años me pusieron unos tornillos biodegradables y la cabeza de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla y obviamente eso duele mucho. Ni siquiera podía apoyar el pie, no podía doblar la rodilla y creo que ha sido por tanto ejercicio, mucha actividad física”, explicaba el colombiano, que fue operado a principios de 2019 por una rotura de ligamento. Además calmaba a los fans asegurando que ningún concierto programado sería cancelado: “Los conciertos siguen en pie, como si me toca cantar en silla de ruedas, ahí voy a estar”.

Maluma, caracterizado por dar siempre las gracias e intentar sacar lecciones positivas de los malos momentos también ha explicado que va a “tomarse esto como un mensaje para manejar las cosas con calma, ya que a veces le gusta hacer todo al mismo tiempo y que debería tener mucha más paciencia”. Esto le servirá también para descansar y reposar y volver más fuerte que nunca. Finalmente y a través de una fotografía en la que demostraba estar en casa y en paz, agradecía los mensajes recibidos: “Gracias por sus mensajes, me voy feliz a dormir con su cariño”.

El artista se encuentra actualmente de gira por todo el mundo con su espectáculo ‘Papi Juancho World Tour’, tras pasar unos días de vacaciones en Formentera junto a su pareja Susana Gómez. Los próximos conciertos que tiene agendados son en Las Vegas y en Lima, Perú. Además acaba de estrenar un tema junto a la cantante Anitta, ‘El que espera’, que, según los datos de ambos, seguro se convierte en todo un hit. Ahora que ya ha pasado “lo peor”, el artista se centrará en recuperarse para que su rodilla esté perfecta lo antes posible.