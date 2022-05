Maluma grita su amor por Susana Gómez en pleno concierto

Loading the player...

El reciente concierto de Maluma en la ciudad colombiana de Medellín era muy especial para el artista. No solo porque tuvo lugar en su ciudad natal: además, compartió escenario con Madonna y actuaron ante más de 50.000 personas. No es de extrañar que el cantante estuviera exultante y quisiera dedicar, entre canción y canción, unas bonitas palabras a sus seres queridos: sus amigos, su familia... y su novia, Susana Gómez. Maluma ha sorprendido con su romántica declaración, en pleno concierto, a su chica, cuyo noviazgo confirmaron ellos mismos a finales de 2021. Dale al play y no te lo pierdas.

