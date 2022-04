El momento 'tierra trágame' de Maluma en su primer concierto con Jennifer Lopez

Maluma está más que acostumbrado a cantar delante de miles de personas, algo que de nuevo hará en Madrid, próxima parada de su tour de conciertos, este martes 5 de abril. Sin embargo, a pesar de ser una estrella de la música es también humano y los nervios le juegan malas pasadas. El intérprete contaba que participar en la película Cásate conmigo, en la que comparte créditos con Jennifer Lopez y Owen Wilson, ha sido una experiencia inolvidable. “Lo haría un millón de veces más” aseguró en el El Hormiguero. Fue durante el rodaje de esta cuando decidieron hacer algunas tomas en un concierto que tenía él en el Madison Square Garden de Nueva York, pues era la ocasión perfecta para que Jennifer subiera al escenario y cantaran juntos. “Para mí era muy especial, porque allí siempre se me pone la piel de gallina, me da mucha adrenalina, y además habíamos hecho sold out (entradas agotadas)” explicó.

Las cosas no salieron sin embargo como estaban planeadas. “En los ensayos, le aclaré a mi equipo que no sabía demasiado bien la letra todavía, para que dejaran a punto el teleprompter. Estaba arriba del escenario mientras la veía subir, como una reina; pensaba que iba a ser el momento más inolvidable de mi carrera”. Sin embargo, al mirar la pantalla se dio cuenta de que estaba apagada. “Y se me había olvidado la primera parte de la canción” aseguró. Maluma comentó que, aunque nadie se dio cuenta, fue un momento horrible porque además era la primera vez que cantaba con la diva del Bronx.

Papi Juancho. Maluma World Tour 2022 ha pasado ya por Barcelona y llega ahora a Madrid (ciudad en la que repetirá el 8 de julio), donde ha añadido una cifra récord a la trayectoria del intérprete de Felices los cuatro. Se lo contó Pablo Motos mientras estaban conversando provocando una auténtica sorpresa en el artista: ha vendido 17.400 entradas en la capital superando a Metallica. “¡Es increíble! Eso es gracias a los mejores fans del mundo. Me siento muy feliz siempre que vengo a España” aseguró.

No perderá de vista por supuesto sus costumbres antes de actuar que incluye una curiosa manera de relajarse que enfurece a su equipo. A su rutina de ejercicio, se une un buen desayuno por la mañana y conversaciones con amigos y familiares en Medellín. Sobre las cinco de la tarde se prepara ya para el concierto, aunque antes se “escapa” durante un rato. “Me voy a jugar al pin-pong, amo el tenis de mesa. Me quedo hora y media jugando, y cuando vuelvo, me tengo que cambiar en 15 minutos. Todo el equipo se pone furioso conmigo” dijo. Maluma llegó a Madrid con su novia, Susana Gómez, con la que sale desde finales de 2020 y que seguro estará entre bambalinas sin perder el ritmo.

