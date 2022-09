Gloria Estefan, ilusionada con el regalo recibido por su 65 cumpleaños... ¡su propia Barbie! La casa Mattel lanza la clásica muñeca con motivo del 33º aniversario de su éxito de 1989, 'Get on Your Feet'

Gloria Estefan acaba de celebrar su 65 cumpleaños rodeada de su familia y amigos. La artista cubana agradecía a todos sus seguidores las muestras de cariño recibidas y aseguraba sentirse 'bendecida' y con 'el corazón lleno' de tan amor. Pero, sin duda, de todos los regalos recibidos, hay uno que le ha hecho especial ilusión: una Barbie- Gloria Estefan que la casa Mattel ha lanzado con motivo del 33º aniversario de su éxito del año 1989, 'Get on Your Feet', ganador de un premio Grammy. ¿Quieres conocer todos los detalles de esta noticia? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

