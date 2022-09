Marta, finalista de 'Secret Story', sufre un accidente en sus vacaciones y tiene que volver a España para ser operada

Marta Jurado, que fue finalista de la edición anónima de Secret Story, ha sufrido un accidente mientras estaba de vacaciones en Punta Cana (República Dominicana) y debe regresar a nuestro país para ser operada de urgencia porque el coste allí es muy elevado. "Salía de la piscina, iba a pedir unas bebidas y me caí. Noté cómo algo se rompía. De hecho, al principio pensamos que se me había salido la rodilla porque vi un hueso que se iba hacia atrás. Me dolió mucho y hasta que vino la doctora se me hizo eterno. No podía más. No me podía mover", ha explicado la exconcursante del reality, que ha continuado narrando cómo durante el viaje en ambulancia hasta la clínica no se enteró de nada. Tras hacerle las pruebas pertinentes, los especialistas determinaron que se había roto la rótula, pero lo que más le ha sorprendido a Marta es la elevada factura a la que se hubieran tenido que enfrentar sin seguro: 1.700€ por 12 horas en el centro médico.

La que fuera ganadora del juego de las esferas del concurso de Mediaset ha contado a todos sus seguidores de Mtmad la importancia tener seguro médico, porque de no ser así hubiera tenido que desembolar una gran cantidad de dinero solo por las pruebas. Además, Jurado les ha recomendado a todo el mundo que viaje fuera de nuestro país que contrate uno si no se quieren llevar ninguna sorpresa. "Por ahora la factura la hemos pagado nosotros y luego nos la reembolsarán. Estábamos dudando si que se operara aquí o no porque le dolía mucho. Pensamos que con mayor rapidez sería mejor, pero se pusieron a hacer el presupuesto y la cifra ascendía a 30.000 euros con el traslado, el ingreso y la cirugía", ha contado Adrián, el otro finalista de Secret Story con el que mantiene una relación sentimental desde que se conocieran en el concurso.

Después de hacer cuentas con su seguro, que solo le cubría una parte de la operación, Marta y su novio han decidio volver de urgencia a España porque además no quieren estar en una situación así tan alejados de su familia. "No os voy a engañar, también me asustaba mucho el hecho de operarme aquí. Confío mucho en la sanidad española para estas cosas. Me daba mucho miedo que me lo hicieran mal y me quedara mal", ha confesado Marta, que va de una habitación a otra en silla de ruedas mientras Adrián le da todo su apoyo y la lleva donde quiere.

Tras unos días que Marta ha confesado han sido un "verdadero infierno" porque ha estado "deprimida y asqueada" y ha sentido "rabia e impotencia", la exconcursante ha roto a llorar porque siente que ha destrozado las vacaciones, porque además se ha sentido desubicada. "Han sido unos días horribles. Quiero llegar a casa y que ya los médicos hagan los que tengan que hacer", ha dicho Jurado minutos antes de poner rumbo a España para que le realicen la operación pertinente.