Desvelados todos los secretos de 'Secret Story', que ya tiene ganadora de las esferas

Secret Story llega a su esperada final. Tras varias semanas con dobles expulsiones, eliminaciones adelantadas y algún que otro abandono, el reality de anonimos de Mediaset ha revelado todos los secretos de los concursantes. Además de convivir encerrados en la casa, los habitantes de Guadalix tenían otro objetivo: descubrir los misterios de sus compañeros para así hacerse con el mayor número de esferas posibles (cuantas más, mayores opciones de llevarse el dinero), ya que una de ellas contenía un premio extra de 50.000 euros. Así, Marta, también finalista de la edición, ha sido quien ha ganado esta parte del concurso (que en la versión VIP consiguió Sandra Pica), venciendo a Cora, la otra participante que más globos rosas había logrado. "Estoy flipando. Ahora mismo estoy temblando y no sé qué decir. Estoy muy contenta", relató a Carlos Sobera, añadiendo que se lo gastará de viaje con Adrián, su amor dentro de la casa y también finalista.

Para alzarse con el premio Marta y el resto de concursantes tenían que ir adivinando los secretos de sus compañeros y aunque esa era la mecánica del concurso, lo cierto es que los malos datos de audiencia y la convivencia al más puro estilo Gran Hermano han dejado el juego en un tercer plano. El primer expulsado de la edición, Alberto, confesó al salir que su misterio era que fue una persona obesa y que por ello no quería salir de casa. De hecho, reconoció que el fallecimiento de su padre fue lo que provocó que comenzase a entrar en una depresión y no dejase de comer. Tras su eliminación, Héctor reveló que había sido infiel a su pareja con más de 100 mujeres y Brenda que había estado enganchada a comer estropajos.

Elena, que se enamoró perdidamente de Alberto dentro de la casa, relató en su salida que su secreto era que estafó a sus amigas con marcas de lujo tras encontrarse muy mal económicamente durante una temporada. Por su parte, Alatzne tenía uno de los misterios más extraños de la edición. Esta técnico de emergencias reveló que intoxicó a su barrio con croquetas de cemento. "Tenía un bar, mis padres se fueron de vacaciones y cerraron todos los bares del barrio. Decidí hacer una croquetada para todos. Fui a la cocina donde estaba el aceite y el vinagre, vi un bote blanco y pensé que era harina. Gasté todo el bote, hice de unas croquetas enormes y nos las comimos", explicó, añadiendo que por suerte no ocurrió ninguna desgracia.

Carmen, que fue expulsada disciplinariamente de la edición, contó que su secreto era que nunca se había atrevido a dar un paso más allá con ningún chico y Laila y Nissy aseguraron que el suyo era que su madre había preferido el dinero antes que a ellas. En cuanto a Carlos, que se ha quedado a las puertas de la final, confesó que fue catequista y que casi toma los hábitos. "Vengo de una familia muy tradicional pero poco a poco me di cuenta de que había cosas con las que no encajaba y empecé a vivir mi vida, aunque respetando algunos de esos valores", relató. Por su parte, Álvaro reveló que su misterio era que había abierto un cadáver (mientras estudiaba medicina), Rafa que su jefa rompió su matrimonio por él, Cora que tuvo que recurrir a las colas del hambre cuando su padre falleció, Colchero que tiene una hermana que no conoce, Marta que se duerme cuando se aburre con sus novios y Adrián que engañó a sus padres por vivir un amor.

