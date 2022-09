Cinco curiosidades sobre la serie ‘El señor de los anillos: los anillos de poder’

Los fans del universo de Tolkien llevan mucho tiempo esperando este día. Desde que se supo en 2017 que se habían adquirido los derechos por parte de Amazon para producir esta serie, las especulaciones en torno a la trama, los personajes y el elenco no han parado de crecer. Por fin, hoy se desvelará la gran sorpresa. Después de conocer las claves de su trama, te vamos a contar unas cuantas curiosidades sobre El señor de los anillos: los anillos de poder.

VER GALERÍA

Es la serie más cara de la historia

Y de lejos. Amazon adquirió los derechos hace cinco años por 250 millones de dólares, y se ha comprometido a desarrollar cinco temporadas. Se calcula que rodar la primera temporada ha costado nada menos que 715 millones. Se dice que fue un capricho personal de Jeff Bezos, entonces CEO de la productora, que se involucró personalmente en las negociaciones y le ganó la batalla a otras plataformas que también querían tenerla en su catálogo. Justo antes se resolvió un conflicto entre Warner (la responsable de llevar al cine El señor de los anillos) y los herederos de J. R. R. Tolkien.

Han sido muchos años de preparación, en los que no ha faltado alguna que otra baja por motivos de agenda e incluso una tensión latente con Peter Jackson, que se negó a facilitarles los guiones de las películas para ser continuistas con el estilo. Bezos quería producir una serie del empaque y presupuesto de Juego de tronos y en cierto modo se va a ver esa pugna en directo, ya que La casa del dragón, otra gran precuela, será su principal competidora.

¿Ha encontrado 'El señor de los anillos' su villano en 'Juego de tronos'?

VER GALERÍA

Sabor español: Juan Antonio Bayona dirige la serie

No toda porque se decidió que fueran varios los directores, pero sí los dos primeros episodios, así que, si vas a verla, que sepas que tu regreso a la Tierra Media lo harás de la mano de este realizador. La sobrada experiencia de Bayona en este tipo de formatos fantásticos (Un monstruo viene a verme, Jurassic World: el reino caído), donde la acción más trepidante se mezcla con momentos felices y luminosos, hizo que se confiara en él para arrancar la serie. Wayne Yip (Doctor Who) dirige los cuatro siguientes, y Charlotte Brändström (The Witcher), los dos últimos.

VER GALERÍA

¿De qué me suenan?

El reparto no lo forman grandes estrellas, pero seguro que algunos te suenan de anteriores trabajos. A Morfydd Clark, que da vida a Galadriel, has podido verla en películas como Infierno bajo el agua o Saint Maud. Elrond, interpretado en el cine por Hugo Weaving y encarnado en la serie por Robert Aramayo, te sonará, curiosamente, de Juego de tronos (fue Eddar Stark de joven). Maxim Baldry, para quien reservaron el papel de Isildur, es un rostro imborrable para los fans de la serie distópica Years and Years. Nazanin Boniadi, que interpreta a Bronwyn, dio vida a la valiente Fara Sherazi en la mítica serie Homeland. Ema Horvath (Eärien), una actriz estadounidense que lleva poco tiempo en la industria, protagonizó la cinta de terror Especie oculta. Si viste El contable, la cinta protagonizada por Ben Affleck y cuya secuela está entre sus próximos proyectos, te sonará Cynthia Addai-Robinson, que da vida a la reina regente Míriel.

VER GALERÍA

Mucha más presencia femenina

Una de las quejas recurrentes de algunos espectadores era que la trilogía de Peter Jackson se centraba en exceso en los personajes masculinos y daba poco margen a los femeninos (algo que tenía más que ver con las novelas de Tolkien). No sabemos si será a propósito o casual, pero la presencia y el peso de los personajes femeninos es mucho mayor en la serie.

La serie de 'El señor de los anillos' calienta motores con la primera imagen oficial

VER GALERÍA

A la sombra de la trilogía de Peter Jackson

La serie de El señor de los anillos no sigue ninguna trama imaginada por Tolkien. Eso sí, todo el equipo creativo ha tenido que ser muy fiel al espíritu de la novela para no caer en contradicciones que destruirían la reputación de la serie. Precisamente por esa búsqueda de autenticidad decidieron rodar en Nueva Zelanda, en cuyos paisajes se desarrolló la trilogía de Jackson, en lugar de Escocia, que durante un tiempo fue la primera opción.