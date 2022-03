Will Poulter abandona ‘El Señor de los Anillos’ de Amazon Studios Por motivos de agenda, el actor ya no formará parte del elenco de la nueva serie

Llegan malas noticias desde la Tierra Media. Will Poulter, quien hace unos meses era anunciado como uno de los principales protagonistas de la serie de El Señor de los Anillos, uniéndose así a reparto de la nueva y ambiciosa superproducción que prepara Amazon Studios, ha decidido abandonar el proyecto. La razón no es otra que una incompatibilidad de agendas con otros futuros proyectos, según ha informado The Hollywood Reporter.

Estos conflictos en la programación del rodaje entre el actor de Midsommar y Black Mirror: Bandersnatch, y Amazon Prime Video se deben a que de los primeros planes de la serie han ido cambiando con los meses. En un principio se hablaba de una sola temporada; después se renovó a dos. Pero con esta confirmación llegó la noticia que supuestamente provocó que el actor abandonase el proyecto: se decidió que habría una pausa de cuatro o cinco meses después de la filmación de los dos primeros episodios para escribir los guiones de la segunda etapa.

De momento no se sabe nada sobre el rol que el actor iba a adquirir en la grabación. Según indica la citada fuente, nunca se ha firmado un acuerdo ni el casting de la propia seria ha sido anunciado, por lo que tampoco el resto de actores de los que ya se ha hablado hasta el momento estarían fijos en la producción. Unas afirmaciones sobre las que Amazon no ha querido pronunciarse.

Esto significaría que otros intérpretes anunciados como Joseph Mawle (Juego de tronos), Markella Kavenagh (El misterio de Hanging Rock) y Ema Horvath (Me gusta. Comparte. Sigue) no tuvieran tan segura su aparición en El Señor de los Anillos. Por su parte, se necesita encontrar un sustituto para Poulter, ya que la producción tiene previsto comenzar a grabar en Nueva Zelanda en los próximos meses.

La serie de la mítica saga narrará la historia ambientada en la 'Segunda Edad', también llamada 'Edad Oscura', que sucede entre la creación del anillo hasta la muerte de Sauron a manos de Isildur. En esta época, los hombres más poderosos ocupan Númenor, una isla que les fue regalada por los valar como recompensa por haber soportado a Morgoth y compañía.

El guion está siendo escrito por JD Payne y Patrick McKay, los cuales han consultado a Bryan Cogman como productor de la serie, tras su anterior trabajo en Juego de tronos. Está previsto que el lanzamiento El señor de los anillos llegue a la pequeña pantalla el próximo año 2021.

