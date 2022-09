¡Sorpresa! Mario Casas va a dirigir su primera película y uno de sus hermanos será el protagonista

"Me gustaría dirigir. Durante el confinamiento he estado escribiendo y sacando ideas, y si tuviera la oportunidad, me gustaría que fuera mi hermano Óscar el protagonista y poder dirigirlo, porque es un actorazo. Tiene mucho talento y estoy muy orgulloso de él". Así hablaba Mario Casas en septiembre de 2020 sobre el nuevo giro que le gustaría dar a su carrera. Durante una entrevista con Pablo Motos en el El Hormiguero, reconoció que estaba deseando ponerse detrás las cámaras para dirigir su primera película y, además, tenía muy claro cuál de sus cuatro hermanos sería el protagonista.

Pues bien, dicho y hecho. El gallego, de 36 años, va a debutar como director con Mi soledad tiene alas y, como estaba previsto, Óscar Casas va a ser el actor principal. "El mundo se paró y sintió la necesidad de hacer algo con mi vida. Así que empecé a escribir con la guionista Deborah François", recuerda Mario en declaraciones a la revista ICON, de El País, haciendo referencia a la actriz belga, que en ese momento era su novia.

El protagonista de Instinto o No matarás ha contado que la película, que se empezará a rodar en Barcelona a mediados de octubre, sigue a unos jóvenes "que viven sin miedos y que se dedican a dar palos en joyerías hasta que tienen que huir a una barriada madrileña". Por eso, exceptuando a su hermano, ha buscado actores que no se dedicaran al mundo de la interpretación de manera profesional y así darle a la película más naturalidad. "El personaje de Óscar expresa su mundo a través del grafiti. Es un chaval con mucha sensibilidad, el personaje que me hubiera gustado hacer con su edad", ha confesado.

Óscar, de 23 años, no puede estar más ilusionado con este proyecto y, además, se ha mostrado muy agradecido con su hermano. "Mario confía en mí más que yo mismo", dice en el reportaje de ICON, donde queda demostrado una vez más lo unidos que están. El 'clan Casas' está liderado por Ramón y Heidi, que están muy orgullosos de todo lo que están logrando sus hijos. Junto a Mario y Óscar, hay que mencionar también a Sheila, de 34 años, y Christian, de 30, además del pequeño Daniel, que tiene ocho años.

Un cambio en su carrera

Esta nueva andadura de Mario Casas supone un gran cambio en su carrera. Después de convertirse en ídolo juvenil con éxitos tan importantes como SMS (Sin miedo a soñar), A tres metros sobre el cielo, Los hombres de Paco o El Barco, el actor gallego ha dado vida a personajes de todo tipo, algunos más oscuros, otros más simpáticos... pero siempre demostrando que es un actor camaleónico, ya que le hemos visto cambiar de imagen radicalmente en varias ocasiones a lo largo de los últimos años: desde El Bar a Bajo la piel de lobo, pasando por El fotógrafo de Mathausen, El inocente o Mi gran noche.