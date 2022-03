¡Por fin! Mario Casas se quita el sombrero: 'He vuelto'

"Ya llegará el día que os explique por qué siempre llevo gorro". Esta fue la respuesta de Mario Casas después de ver el revuelo que había causado su nueva imagen. Y es que durante estos dos últimos meses, el gallego ha generado una gran expectación al llevar en todo momento la cabeza tapada. El misterio quedó resuelto hace unos días, cuando contó las razones por las que se había visto obligado a lucir sombreros y gorras. "Me hicieron entradas para la peli… Pero me hicieron un destrozo y no las voy a enseñar", dijo en el plató de El Hormiguero, negándose rotundamente a mostrar su pelo. "Lo he visto y es horrible, porque no estás ni calvo ni no calvo. Estás horrible", le dijo el presentador Pablo Motos. "Mi madre me mata si lo enseño", añadió el actor entre risas.

Ahora que ya ha pasado un tiempo y le ha crecido el pelo, el protagonista de la serie Instinto ha decidido desprenderse de este accesorio que le ha acompañado durante tantas semanas y dejar su cabeza al descubierto. "¡He vuelto!", es el mensaje que ha compartido en sus redes sociales. El actor ha causado furor entre sus seguidores y ha recibido un sinfín de comentarios al respecto. "Oleee", le ha dicho su hermana Sheila Casas, mientras que su hermano Christian ha escrito: "Yeaaaaaah". "Fuera gorras", "Qué pelazo", "Al finnnnn", "¡Ya va creciendo!", "Cada día estás más guapo" o "Chao al niño del gorrito", son algunos de los mensajes que pueden leerse junto a esta foto que se ha hecho con su móvil frente al espejo.

- ¿Por qué Mario Casas no se quita el sombrero?

Mario, que acaba de estrenar la película Adiós, del director Paco Cabezas con el que ha vuelto a trabajar nueve años después de Carne de neón, tiene una agenda de lo más apretada y está viviendo una etapa en la que no deja de trabajar. Sin embargo, durante estas últimas semanas se ha convertido en el centro de la noticia también por su vida personal, tras su ruptura con Blanca Suárez. En su último acto público, el gallego no quiso confirmar ni desmentir las informaciones que se han publicado, asegurando que no le gusta hablar de su vida privada. Eso sí, aprovechó para dedicarle unas palabras muy cariñosas a la protagonista de la serie Las chicas del cable. "Es alguien a quien aprecio muchísimo, que quiero mucho, que es una gran actriz, una amiga maravillosa y es estupenda", dijo Mario. "Nos queremos mucho, claro que sí", añadió.

