Desde Mallorca con amor: Chenoa despide así su primer verano como casada

No cabe duda que este ha sido un verano repleto de emociones para Chenoa. Dio comienzo a la época estival de la mejor manera posible al pasar por el altar con Miguel Sánchez Encinas, un enlace muy esperado por la pareja, puesto que tuvieron que retrasar su gran día hasta en dos ocasiones por la delicada situación sanitaria derivada de la pandemia. Junto a este apuesto médico la cantante ha recorrido gran parte de las costas mediterráneas que bañan Europa en una romántica luna de miel donde no han faltado destinos tan maravillosos como Grecia o Malta. Pero, como no podía ser de otra forma, el broche de oro lo han puesto en Mallorca, tierra de la infancia de la vocalista y que también fue el telón de fondo en su sí quiero. Así mismo, como ella misma comentó en ¡HOLA! tenía en mente reunir allí a todas las personas a las que quiere, y, que por un motivo u otro, no pudieron asistir a su boda para así festejar a su lado su compromiso matrimonial.

VER GALERÍA

"Te debía un atardecer... y brindo por muchos más. Mallorca hay quien cree que me conoce, pero solo tú me has visto crecer, carme, levantarme, dándome oxígeno y fuerzas. Pisando tu roca vuelvo a ser quien fui para agradecerte cada horizonte que me hizo ser quien soy. Gracias Mallorca porque eres más que verano para mí. Mallorca mágina", ha escrito la intérprete de Soy Humana junto a unas preciosas fotografías contemplando el atardecer. Cabe recordar que ella es originaria de Argentina, concretamente de Mar de Plata, pero con tan solo 8 años se mudo a esta ciudad balear que tantas alegrías le ha brindado tanto en lo profesional, ya que fue allí donde surgieron sus primeras oportunidades sobre los escenarios debutando en el popular Casino de Palma; como en lo personal, siendo su refugio de paz cuando más lo ha necesitado.

VER GALERÍA

Todas las imágenes de Chenoa en una paradisiaca isla mediterránea, la nueva parada de su luna de miel

Miguel Sánchez Encinas, el mejor fotógrafo de Chenoa para su espectacular (y divertido) posado en bikini durante su luna de miel

Por todas estas razones la artista ha asumido el rol de guía turística para enseñar a su esposo algunos de los rincones con más encanto de la isla, como Valldemossa, un pequeño pueblo situado en la sierra de Tramontana que se caracteriza por sus calles empedradas y sus enclaves naturales, está completamente rodeado de montañas, un lugar que también acogió el posado oficial de los Reyes en Mallorca este año 2022.

VER GALERÍA

Una última escapada con la que exprimir al máximo los días de descanso y recargar las pilas en una estación en la que la agenda de Chenoa ha estado repleta de compromisos laborales. Deleitó a sus seguidores incondicionales con sus melodías en el festival marbellí Starlite. Una velada mágica en la que también hizo un guiño a su nuevo estado civil incorporando un gracioso velo a su estilismo. Además, fue una de las grandes protagonistas de la Gala Global Fit que tuvo lugar en París y fue presidida por Eva Longoria, con la que mostró compartir una gran sintonía. De la misma manera, tiene previsto regresar al jurado de Tu Cara me suena en su nueva temporada, un talent show en el que ya se siente como en casa gracias a sus compañeros y amigos Ángel Llacer, Carlos Latre y Lolita.

La foto más romántica de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas en su primer verano de casados

Carlos Latre cuenta cómo vivió la boda de Chenoa