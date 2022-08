Sergio Reguilón y Marta Díaz: la nueva 'pareja de oro' del Atlético de Madrid

Después de dos años viviendo en Londres, comienza una nueva etapa para Sergio Reguilón. El futbolista se ha despedido del Tottenham Hotspur F.C. para poner rumbo al Atlético de Madrid, donde jugará durante toda esta temporada. "Feliz y muy ilusionado con este nuevo reto", ha escrito en su cuenta oficial. El jugador madrileño, de 25 años, no puede estar más emocionado de volver a casa y se ha instalado en la capital española junto a su novia, la popular influencer Marta Díaz. "Vamos mi amor. Siempre contigo", ha dicho tras hacerse pública la noticia.

Sergio y Marta prometen dar mucho que hablar y están dispuestos a revolucionar no solo el terreno de juego sino también el mundo virtual, ya que Marta es una de las 'reinas' indiscutibles de las redes sociales. La influencer tiene 3,4 millones de fans en Instagram y otros dos millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde comparte su día a día, viajes, recetas, productos favoritos... También triunfa con su cuenta de TikTok, que está a punto de alcanzar los cinco millones de seguidores.

El Atlético de Madrid ha definido a Sergio como "un futbolista joven pero experimentado; un lateral zurdo de largo recorrido, fuerte en la presión y con instinto para sumarse al ataque por fuera y por dentro". El nuevo defensa rojiblanco firmó su contrato tras haber pasado el reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra. Hay que recordar que la semana pasada el jugador fue intervenido de una pubalgia y, por ahora, "continuará realizando el proceso de rehabilitación y readaptación funcional" con los médicos del club.

En esta nueva etapa que comienzan en el equipo del entrenador Diego Pablo Simeone, también conocido como 'El Cholo', van a coincidir con otras 'parejas de oro' como las que forman Álvaro Morata y Alice Campello, Marcos Llorente y Paddy, Koke y Beatriz Espejel, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel o Antoine Griezmann y Erika Choperena.

Todos ellos les han dado la bienvenida, al igual que muchos aficionados del club rojiblanco, que están deseando verle jugar en el campo. "Orgulloso de ti", "¡Vamosssssssssss!", "La vas a romper" o "Mucha suerte", puede leerse en los comentarios de su post. El fichaje de Sergio Reguilón no ha sido recibido tan bien por los seguidores del Real Madrid, ya que creen que les ha 'traicionado'. Hay que recordar que el jugador estuvo varios años en el Castilla y la temporada 2018-19 jugó en el primer equipo, aunque finalmente acabó yéndose al Sevilla F.C. "Me duele verlo", "Siempre en el corazón de los madridistas, mucha suerte" o "Buena pitada te vas a llevar en el Bernabéu", le han dicho.

Gracias a su éxito, Marta se ha convertido en reclamo para marcas de primer nivel. De hecho, el pasado mes de junio anunció que se ha convertido en la embajadora de la nueva fragancia 'Idôle Nectar' de Lancôme. La influencer, que en octubre cumplirá 22 años, está viviendo un sueño. Así nos lo confesó el pasado mes de mayo, cuando acudió por primera vez al Festival de Cannes.

"Significa vivir una experiencia diferente a las que estoy acostumbrada, significa visibilidad, conocer y apoyar obras para fomentar la evolución del cine y apoyar a la industria. Desde fuera, siempre lo he vivido de una manera muy especial, siempre de pequeña me sentaba con mi familia a ver los looks de los invitados y actores y conocer los proyectos", nos decía emocionada tras desfilar por La Croisette con un espectacular diseño a medida de color rojo de Pronovias.

Tres años de aventuras y mucho amor

El pasado 6 de mayo, Sergio y Marta celebraron su aniversario. "Tres años con la mejor compañera de vida que podría tener. Gracias por hacerme feliz cada día. Por todo lo que nos queda por vivir... Feliz aniversario pequeña", escribió Sergio en sus redes. Por su parte, Marta publicó: "Felices tres años a mi mitad, a mi confidente, a mi mejor amigo, a mi TODO. @sergioregui gracias por estos tres maravillosos años a tu lado, ¡me haces muy feliz! Te quiero".

La pareja se conoció en una fiesta en Barcelona y, aunque al principio no congeniaron mucho (ella dice que le cayó muy mal), mantuvieron el contacto. "Dije, voy a dar una oportunidad a la flipada esta... pero que ahora te quiero con locura y todo el esfuerzo que hice mereció la pena", contó entre risas el futbolista en uno de los vídeos de YouTube de su novia.

Al preguntarles qué es lo que más les gusta el uno del otro, Marta dijo: "Lo mucho que me cuida, lo mucho que me respeta, lo mucho que me hace reír...". "Además de que es una chica guapísima, por dentro es una persona diferente al resto. La gente puede pensar que la conoce por lo que ve en redes, pero no sabéis lo increíble que es como persona y, sobre todo, como novia", respondió el deportista.