La familia de Addison Rae, la tik toker más popular, se convierte en el centro de la polémica

En cuestión de tres años, Addison Rae se ha convertido en una de las celebs de nueva generación más solicitadas y populares. Lo avalan los casi 89 millones de seguidores que tiene en Tik Tok, donde lleva tres años publicando prácticamente todos los días para crear la plataforma que ahora tiene. Y a pesar de que la influencer prefiere mantener su vida privada al margen, no ha podido evitar que su familia se haya convertido en el centro de la polémica en los últimos meses porque su madre, Sheri Easterling, también publica en la conocida red social y tiene 14 millones de seguidores; mientras que su padre Monty Lopez, suma 5 millones.

Tal y como ha contado Addison en alguna ocasión, sus padres se divorciaron cuando tenía 3 años y su hermano menor acababa de nacer, tras lo que su padre desapareció del panorama, dejando sola a Sheri con sus tres hijos. "De los 3 a los 6 papá no estaba con nosotros, supongo que es una decisión que tomaste respecto a él. Y me traías siempre al trabajo", contaba la influencer, que tiene ahora 21, en el podcast que tienen juntas. Sin embargo, en 2017 Monty Lopez y la que fuera su esposa se volvieron a enamorar y decidieron casarse de nuevo, tras lo que llegó una segunda separación en 2022.

Es después de que se hiciera pública la separación cuando empieza la primera de las polémicas, porque salieron a la luz varios testimonios de jóvenes que aseguraban que Monty, de 46 años, había sido inapropiado con ellas. Incluso una mujer de 25 años dijo a Page Six que había mantenido una relación de cinco meses con el padre de Addison, que aseguraba que ya estaba separado cuando no era cierto. Sheri Easterling, de 42, prefirió no discutir los asuntos privados de su familia en redes sociales, pero esta misma semana ha sorprendido a sus seguidores al oficializar su relación con el rapero Yung Gravy, de 26 años, en la alfombra roja de los MTV VMA.

Después de que Yung Gravy y Sheri intercambiaran comentarios en Tik Tok, Monty empezó a publicar vídeos amenazando al rapero y retándole a una pelea de boxeo, causando alarma entre sus seguidores. La reacción de Addison Rae ha sido rápida, puesto que ha dejado de seguir a sus dos padres en redes sociales, aunque el primero al que le dio unfollow fue a su padre.

Addison gana cerca de 65.000 euros por cada vídeo en sus redes sociales y unos 75.000 mensualmente a través de YouTube. Pero no se conforma con eso, también ha lanzado un single, Obsessed, que ya acumula más de 26 millones de reproducciones; ha sacado su propia línea de perfumes y de maquillaje. Además tiene una docuserie, un podcast y una película de Netflix que ha dado lugar a un contrato multimillonario y no exclusivo con la plataforma. Está claro que las polémicas de sus padres se quedan pequeñas ante semejante éxito.