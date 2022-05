Addison Rae, la influencer que a sus 21 años ya suma casi 90 millones de seguidores revoluciona Ibiza

Addison Rae es una fuerza de la naturaleza que saltó a la fama en 2019 por un vídeo en el que salía bailando con su madre. La influencer ha pasado de una vida anónima a un contrato millonario con Netflix, amistad con las Kardashian y viajes por todo el mundo en cuestión de tres años, y su recorrido no ha hecho más que empezar. Recientemente, la empresaria ha demostrado su pasión por nuestro país porque la hemos visto ya dos veces en lo que va de 2022 visitando España. Si bien en marzo estuvo haciendo un recorrido por varias ciudades, esta vez ha sido Ibiza donde ha podido disfrutar del buen tiempo, el sol, la playa y ha conocido a Lola Lolita, una de las Tik Tokers españolas más relevantes.

"Fue un placer conocerte, gracias por todo, querida", ha escrito Lola al compartir las imágenes de su encuentro con Addison, a la que incluso animó a saludar en español a sus seguidores. "Es un amor", ha contado sobre la influencer estadounidense, que estaba en la isla como parte del mismo encuentro con creadores de contenido organizado por una marca. Si bien la española acumula casi 9 millones de seguidores en Tik Tok, su compañera de profesión anda ya cerca de los 90 millones (87.7), habiendo crecido casi 10 desde el pasado verano. "Me lo pasé genial conociendo a tanta gente de todo el mundo y estoy deseando repetir", comentaba la protagonista de He's All That en Netflix, que junto a la actuación de Jaden Smith fue una de las apariciones sorpresa de la semana más comentadas en las redes sociales.

A sus 21 años, Addison ha probado de todo. Comenzó su carrera como bailarina, y de hecho empezó triunfando en Tik Tok gracias a sus vídeos bailando, pero era niñera en su ciudad de Luisiana mientras asistía a la universidad cuando sus primeras publicaciones comenzaron a popularizarse. Entonces se mudó a Los Ángeles para participar en las primeras acciones de creadores de contenido de la aplicación, pero tenía las miras puestas más alto: conoció a las Kardashian porque Mason, el hijo mayor de Kourtney, era su fan y su amistad le ofreció los mejores contactos que podría desear. En cuestión de un año había filmado su primera película, He's All That, una versión de Alguien como tú, estrenada en 1992, y había asistido a algunas de las alfombras rojas más importantes de Hollywood.

Según publicaba The Sun en noviembre, Addison gana cerca de 65.000 dólares por cada vídeo en sus redes sociales y unos 75.000 mensualmente a través de YouTube. No contenta con eso también ha lanzado su primer single, Obsessed, que ya acumula más de 26 millones de reproducciones; ha sacado su propia línea de perfumes y de maquillaje que, por desgracia para sus fans españoles, aún no está disponible en nuestro país. Además tiene una docuserie y un podcast, ¿hay algo que esta chica no pueda hacer?

El éxito de su película en Netflix supuso que la compañía de vídeo bajo demanda decidiera firmar un contrato multimillonario con ella que no le impide producir contenido para otras empresas, por lo que Addison ha demostrado tener tan buena mano en los negocios como en las redes sociales.