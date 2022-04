Addison Rae pone la nota romántica a los Grammy y presenta a su novio en la alfombra roja

Una alfombra roja es la mejor oportunidad para que una estrella haga oficial su relación, y Addison Rae, que saltó a la fama en 2019 por sus vídeos en redes sociales, ha puesto en práctica esta teoría al presentar a su novio, Omer Fedi, en los Grammy. La tiktoker ha lucido un sencillo pero favorecedor vestido de Saint Laurent de color blanco para dar el paso, a pesar de que ya se les había visto juntos con frecuencia en sus publicaciones. La pareja dio a conocer su relación en agosto de 2021, después de que se relacionara a la joven de 20 años con otros rostros conocidos de su gremio como Bryce Hall o el rapero Jack Harlow, y les hemos visto en más de una ocasión haciendo público su amor ante sus seguidores, e incluso estuvieron juntos en París durante la Semana de la Moda.

Su aparición en la alfombra roja de los Grammy, que se han celebrado este año dos meses más tarde de lo habitual y en Las Vegas en vez de Los Ángeles, ha sido una verdadera sorpresa ya que Addison estuvo por ejemplo en una de las fiestas de después de los Oscar y acudió en solitario. Sin embargo, dada la profesión de Omer Fedi, que es uno de los liricistas y productores más cotizados del momento, tiene sentido que hayan escogido esta ocasión para hacer oficial su romance. El artista, nacido en Israel hace 22 años, está detrás de temas como Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X o Stay de Kid Laroi y Justin Bieber, que ha sido uno de las canciones más escuchadas de los últimos meses.

Addison es muy buena amiga de Kourtney Kardashian, que a su vez sale con el también músico Travis Barker, por lo que es muy posible que la influencer y el productor se conocieran a través de estos amigos comunes. Incluso han recreado una de las poses que más les gusta hacer a la hermana de Kim Kardashian y su novio, y en el interior del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas han posado con el también artista Jared Leto, que acaba de estar de gira por medio mundo para promocionar su nueva película, Morbius.

Addison Rae está viviendo un momento increíble en su carrera, con más de 40 millones de seguidores en Instagram y el doble en Tik Tok, no para de trabajar. Acaba de sacar su propia fragancia y tiene también una línea de maquillaje llamada Item Beauty con productos de cuidado de la piel así como maquillaje. Presenta un podcast exclusivo de Spotify y en agosto estrenó su primera película como protagonista, Alguien como él, que se sumó al catálogo de Netflix.

Solo unos meses después, tras ver el éxito de convocatoria que tuvo el filme, la compañía de vídeo bajo demanda decidió firmar un contrato multimillonario con la joven. Se trata de un acuerdo para múltiples películas pero sin exclusividad ni número concreto de producciones en las que tiene que participar. "Toda mi vida he estado trabajando muy duro y planeando hacer algo así", aseguró la recién estrenada actriz a The Hollywood Reporter. "Siempre he tenido la determinación de que iba a conseguirlo", añadió.

