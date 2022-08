Flora González, la chica del tiempo de Mediaset, se casa en una boda con sabor andaluz

¡Por fin! La de Flora González ha sido una de tantas bodas aplazadas por la pandemia y la espera, como siempre, ha merecido la pena. La famosa chica del tiempo de Mediaset daba el 'sí, quiero' a su novio Carlos en una boda puramente andaluza. En una finca de Córdoba y entre olivos, en un claro guiño a su tierra jienense, la pareja se ha casado en una ceremonia oficiada por el amigo común que les presentó.

Con un precioso vestido blanco de pedrería de Yolancris, Flora estaba deslumbrante en su gran día nada más aparacer del brazo del padrino. Rodeados de familiares y amigos con los que disfrutaron de una divertida preboda que organizaron la víspera como bienvenida, los recién casados irradiaban después una enorme felicidad en la celebración de este día que seguro no olvidarán y que aún está lejos de acabar. La pareja, a la que hemos visto abrazarse y regalarse continuos gestos de cariño, ha preparado este domingo una serie de sorpresas a los invitados que pondrá la guinda a tres días de festejos.

La historia de amor de Flora y su pareja

Flora y Carlos se conocieron en 2004. "Él era compañero de residencia de mi mejor amigo. Entonces, no nos hicimos ni caso", recordó en ¡HOLA! la presentadora. Sin embargo, 13 años después se enontraron por casualidad y sintieron un auténtico flechazo. La periodista no puede estar más enamorada de Carlos. "Eres admirable en todos los sentidos, la mejor persona que conozco y el chico más guapo", le dice públicamente. Su relación es tan maravillosa que Flora no descarta convertirse en madre. "Toda la vida pensé que no quería tener hijos, pero, viendo la forma de ser de mi chico, sí que me planteo formar una familia con él", señaló en ¡HOLA!.

Antes de compartir su vida con Carlos, Flora estuvo saliendo cinco años con el actor Daniel Muriel. La relación terminó en 2015 y ella misma se encargó de confirmarlo. "Lo nuestro está acabado y sin posibilidad de reconciliación", dijo en ABC. "El amor tiene muchas etapas y la nuestra terminó cuando empezamos a vibrar en sintonías distintas", añadió.

Flora González nació en Andújar, Jaen, y estudió Periodismo en Sevilla. Trabajó como experta en moda en revistas y programas de televisión hasta que un día la meteorología se cruzó en su camino. También ha presentado importantes eventos como la retransmisión de los Premios Goya en ¡HOLA!.