Flora González, la chica del tiempo, ya tiene fecha para su boda

"¡NOS CASAMOS! Al fin se han alineado los astros y en agosto llegará nuestro gran día". Así de ilusionada ha confirmado Flora González su esperada boda con su novio Carlos. La pareja se comprometió en junio de 2020 y tenía previsto pronunciar el 'sí, quiero' el 19 de junio de 2021, sin embargo, la pandemia trastocó sus planes. La presentadora del tiempo explicó en ¡HOLA! que retrasaba la boda porque "el miedo no es un buen invitado". "Quiero que mi abuela pueda venir, que nos abracemos todos y bailemos hasta no poder mas", dijo. Además, tenía muy claro que no quería casarse con mascarilla "¡ni loca!".

- Descubrimos el lado más desconocido de Flora González detrás de las cámaras

VER GALERÍA

Flora, que cumplirá 37 años el próximo 14 de junio, ha compartido la feliz noticia con una foto muy especial, la primera que se hizo con su futuro marido allá por 2017. "Está movida, pero me encanta. Se nota la felicidad que me transmites desde siempre. Te quiero para siempre, amoruco", ha dicho.

VER GALERÍA

Flora y Carlos se conocieron en 2004. "Él era compañero de residencia de mi mejor amigo. Entonces, no nos hicimos ni caso", recordó en ¡HOLA! la presentadora. Sin embargo, 13 años después se enontraron por casualidad y sintieron un auténtico flechazo. Desde entonces han recorrido el mundo juntos y ahora están organizando "el fiestón de nuestras vidas". Si no han cambiado de idea, la boda será en una finca de Andalucía, la tierra natal de Flora. "Queremos una boda muy de verbena de pueblo, con música en directo y comida al aire libre; tres días de fiesta y baile", aseguró en la revista.

VER GALERÍA

La periodista no puede estar más enamorada de Carlos. "Eres admirable en todos los sentidos, la mejor persona que conozco y el chico más guapo", le dice públicamente. Su relación es tan maravillosa que Flora no descarta convertirse en madre. "Toda la vida pensé que no quería tener hijos, pero, viendo la forma de ser de mi chico, sí que me planteo formar una familia con él", señaló en ¡HOLA!.

Su pasado con Daniel Muriel

Antes de compartir su vida con Carlos, Flora estuvo saliendo cinco años con el actor Daniel Muriel. La relación terminó en 2015 y ella misma se encargó de confirmarlo. "Lo nuestro está acabado y sin posibilidad de reconciliación", dijo en ABC. "El amor tiene muchas etapas y la nuestra terminó cuando empezamos a vibrar en sintonías distintas", añadió.

VER GALERÍA

Flora González nació en Andújar, Jaen, y estudió Periodismo en Sevilla. Trabajó como experta en moda en revistas y programas de televisión hasta que un día la meteorología se cruzó en su camino. También ha presentado importantes eventos como la retransmisión de los Premios Goya en ¡HOLA!.