Las palabras de Jorgelina Cardoso, mujer de Di Maria, que se han hecho virales y que indignan en Manchester

Con motivo de la llegada de Casemiro al Manchester United, se ha hecho viral en Reino Unido la confesión de Jorgelina Cardoso, mujer de Ángel Di Maria, sobre lo que implicó que este jugara en el club. "Manchester es lo peor", dice sin tapujos. "Todo horrible en Manchester". Aunque estas palabras son fruto de una distendida entrevista que dio a un programa de televisión argentino hace dos años, se han difundido ahora a través de las redes sociales con motivo de la llegada de Casemiro al equipo en el que jugó su marido. El alcance de esta entrevista es tal que se han hecho eco de ella estos importantes medios de comunicación británicos, generando gran indignación en ciudadanos y aficionados del Manchester.

Cardoso explica que, cuando hicieron la oferta a Di Maria (que actualmente juega en la Juventus) para ir al club inglés, este jugaba en el que para ella es "el mejor equipo del mundo", el Real Madrid y que en la capital española estaban "perfectos": "clima perfecto, la comida estupenda… y, de repente, salió esta propuesta del Manchester". Cuando su marido se lo comentó, ella tuvo más que clara la respuesta: "te vas a ir tu solo". Como era de esperar, no fue así y el jugador se trasladaría de ciudad acompañado por su familia.

Detalla que ya habían ido en alguna ocasión a la ciudad a visitar a su amiga Gianinna Maradona cuando era pareja de Kun Agüero y este jugaba en el equipo en cuestión. Ya en su visita Jorgelina advirtió a Di Maria: "que te compren de cualquier país menos de Inglaterra" y "al año, caímos en Inglaterra".

Jorgelina dice abiertamente que no le gustaba "nada" de la ciudad, en la que "la gente, toda blanquita, prolija, raros… van caminando y no sabes si te van a matar o qué, la comida asquerosa…". Ante tal descripción, una de las comentaristas en el plató del programa LAM (de El Trece TV) directamente le pregunta que por qué no se separó, a lo que la mujer de Di Maria responde que cuando les "pasan cosas malas", ellos se unen más.

Revela también que el único motivo por el que aceptaron la propuesta fue el dinero, ya que la oferta superaba con creces a lo que el futbolista cobraba en el Real Madrid. "Los españoles nos llamaban peseteros", comenta. "Si trabajas en una empresa y te vienen de la competencia y te dicen 'te pago el doble', ¿no te vas?".