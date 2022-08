Cristina Porta recupera la ilusión por el amor junto a un futbolista del Real Valladolid

Cristina Porta ha vuelto a encontrar el amor. Todo apunta a que el corazón de la periodista está de nuevo ocupado, pero ¿quién es el culpable de que la comunicadora vuelva a sentir mariposas en el estómago? Su nombre es Luis Pérez Maqueda, un futbolista sevillano de 27 años que actualmente forma parte de la plantilla del Real Valladolid, que está temporada juega en primera división. Así lo ha informado el programa Ya es verano después de que la pareja fuese vista compartiendo una velada llena de complicidad y risas por las calles de la capital hispalense. La propia protagonista de la historia, que se encontraba presente en plató puesto que actualmente ejerce como colaboradora en este espacio televisivo, no quiso oficializar con palabras su noviazgo, pero sí que admitió que se encuentra en una etapa muy dulce de su vida y en parte es gracias a esta persona especial que le ha devuelto la sonrisa cuando más lo necesitaba.

VER GALERÍA

Como se puede ver en los perfiles sociales del deportista se trata de un chico muy cercano a los suyos, es de lo más habitual que comparta fotografías en su pueblo natal, Utrera, junto a su familia y a su pandilla de amigos de siempre. Entre sus pasiones se encuentran los animales, es dueño de dos pequeñas gatitas; los viajes, su carrera profesional le ha llevado a residir en distintos puntos de la geografía nacional, o la lectura, pero, sobre todo, es amante de los tatuajes, puesto que lleva marcada gran parte de su piel con tinta. Una serie de cualidades que parecen haber conquistado por completo a Cristina Porta.

VER GALERÍA

Cabe recordar que la tertuliana no estaba afrontando uno de sus mejores momentos personales debido a una serie de desagradables circunstancias: delante de las cámaras del reality show Secret Story comenzó un idilio con su compañero de edición Luca Onestini aunque en un principio las cosas entre ellos parecían ir a las mil maravillas, sus caminos pronto se separaron y no precisamente en muy buenos términos, ya que comenzaron su particular cruce de acusaciones del que ninguno de los dos quedaba muy bien parado por los rumores que despertaron sobre un supuesto montaje para durar más dentro del concurso. Una situación de estrés que llegó a repercutir en su estado de salud y la obligó a pasar de urgencia por el hospital con un caso de vómitos.

VER GALERÍA

Cristina Porta cuenta cuál ha sido su peor momento dentro de 'Secret Story'

Luca Onestini y Cristina Porta se sinceran sobre sus planes de futuro juntos tras 'Secret Story'

En cambio, todos aquellos malos instantes ya han quedado atrás para ella y las buenas noticias en el plano sentimental se compaginan con los éxitos que está cosechando en lo profesional, debido a que su popularidad ha crecido notablemente tras su paso por el formato de telerrealidad de Telecinco lo que ha proporcionado mayor visibilidad, y, por lo tanto, que más oportunidades hayan llamado a su puerta. Además de continuar con su labor periodística en la mencionada cadena, Cristina se ha aventurado a probar suerte en el mundo de la literatura y se encuentra escribiendo su primera novela de ficción que a buen seguro refleja su apasionante forma de vivir.