Tras el nuevo informe del FBI sobre la muerte de Halyna Hutchins Alec Baldwin, conmovido por el apoyo incondicional de su mujer: 'Si no fuera por tí, no sé cómo sería mi vida ahora' La pareja, que espera la llegada de su séptimo hijo, pelea más unida que nunca para que se esclarezca la tragedia durante el rodaje de 'Rust'

Alec Baldwin no volverá a ser el mismo tras el grave incidente que protagonizó en el rodaje de su última película Rust y que acabó con la vida de la directora de fotografía del filme Halyna Hutchins. El actor, que el pasado mes de mayo perdió también a su madre, afronta su peor momento tras la salida a la luz del último informe del FBI que contradice su versión sobre los hechos afirmando que el arma no pudo dispararse sola. Consternado, el protagonista de La sombra, ha roto de nuevo su silencio para defender su inocencia y pedir que se busque a la persona que introdujo la bala en el arma. Su mujer, Hilaria Thomas, es ahora uno de sus grandes apoyos. A la espera de la llegada de su séptimo hijo, la pareja, más unida que nunca, se ha volcado en sus pequeños para superar este duro bache y pelea unida por ver reconocida la inocencia del actor en los tribunales. Ante las últimas y más duras especulaciones sobre la inocencia de la estrella, Hilaria no ha dudado en reaccionar con un bonito y tierno gesto de amor, con en el que le ha querido demostrar públicamente su apoyo incondicional.

“No iré a ninguna parte. Tómate todo el tiempo para estar triste. Estoy aquí” le escribe públicamente HIlaria junto a una foto de sus manos entrelazadas a las de él entre las sábanas llena de ternura. El actor no ha dudado en responder rápidamente al bonito gesto y reflexionando sobre todo lo ocurrido explica la impostencia que siente en estos difíciles momentos: “Nunca pensé que una cosa así podría desarrollarse de esta manera. Todos en ese set saben lo que pasó. Todo el mundo.Y, sin embargo, su reflejo en la prensa, en general, ha obviado todo eso”

Hundido tras las últimas especulaciones sobre el caso, el acto explica: “Aunque solo hay dos víctimas reales en este caso, me resulta difícil soportar la insistencia de tantos de que me desperté ese día y violé todos los procedimientos de seguridad que había aprendido durante 40 años. Mientras tanto, la pregunta de dónde provienen las municiones reales sigue sin respuesta” Y termina agradeciendo el apoyo de su esposa en estos duros momentos: “Si no fuera por ti, no puedo imaginar cómo sería la vida en este momento”. La pareja celebró el pasado mes de junio sus diez años de amor, una década que Hilaria definió como “repleta de muchos bebés, risas, lágrimas, frustración, avances, pasión, miedo, alegría y todo lo demás que trae la vida”

-Alec Baldwin vuelve a defender su inocencia y pide que se busque a la persona que puso la bala en el arma

En su última entrevista a la CNN la estrella de Hollywood explicó que no puede olvidar lo que pasó en el set aquel terrible día de octubre de 2021, reconoció que piensa todos los días en su compañera Halyna, la gran víctima del trágico suceso y aclaró que ha perdido hasta cinco de los trabajos que tenía cerrados desde la fecha. En ese mismo medio hablaba ya de la importancia del apoyo de su mujer en estos momentos: “Si no tuviera a mi mujer, no sé dónde estaría ahora. Si no la tuviera probablemente habría renunciado, me habría retirado, habría vendido todo lo que tengo, me hubiera comprado una casas en medio de la nada y hubiera buscado otra cosa que hacer, vender raíces, quizá, no sé”

-La familia de Halyna Hutchins, víctima del accidente en 'Rust', demanda a Alec Baldwin por homicidio imprudente