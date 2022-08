El FBI contradice la versión de Alec Baldwin: la pistola que provocó el accidente no pudo dispararse sola La tragedia tuvo lugar en el rodaje de la película 'Rust' y falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años

El pasado mes de diciembre, Alec Baldwin aseguró en una entrevista a la cadena ABC News que no había apretado el gatillo de la pistola que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins mientras rodaban la película Rust: “No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo”. Ocho meses después de que el actor concediera esas declaraciones, las pruebas forenses del FBI han concluido que el arma no pudo dispararse sin que alguien apretara el gatillo según el mismo medio norteamericano, contradiciendo así la versión del actor.

El caso fue clasificado como accidente por parte de la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México, porque "la revisión de los informes policiales disponibles no mostró ninguna demostración convincente de que el arma de fuego se cargó intencionalmente con munición real en el set", indicaba el informe. Pero ahora y tras el nuevo informe del FBI esto podría cambiar, aunque por el momento las autoridades locales no han tomado ninguna decisión de acusación en el caso y los detectives están esperando los registros telefónicos de Baldwin como parte de la investigación.

El terrible accidente se produjo el pasado 22 de octubre de 2021, durante un ensayo de la película en la que el actor tenía que disparar un arma de fuego que debía de ser de fogueo y que, por motivos que hasta ahora son desconocidos, estaba cargada. En ese ensayo el arma alcanzó a Halyna Hutchins, de 42 años, que falleció mientras era trasladada en helicóptero al University of New México Hospital de Albuquerque, debido a las graves heridas que le produjo el disparo.

Desde entonces Alec Baldwin se ha mostrado completamente destrozado y se ha declarado inocente en todo momento: “Nunca apuntaría a alguien con un arma y apretaría el gatillo, nunca”. Además su abogado ha afirmado que su cliente, a pesar de ser productor de la película, solo estaba al tanto de los temas creativos y artísticos y que no manejaba el presupuesto por lo que no se encargaba de contratar la armera de la película y de revisar que las armas fuesen seguras. Igualmente el esposo de Halyna, interpuso una demanda contra el actor lo que le ha obligado a enfrentarse a un proceso judicial. De momento no se sabe que rumbo tomará el caso después de los nuevos informes del FBI, y ni Alec ni su abogado han hecho declaraciones aún, por lo que habrá que esperar para ver cómo avanza la investigación.