El desgarrador testimonio de Vannesa Bryant en el juicio por la difusión de las imágenes del accidente de su marido y su hija

Vanessa Bryant ha vuelto a declarar ante el juez tras el terrible accidente de helicóptero que el pasado 26 de enero de 2020 acabó con la vida de su marido y su hija de 13 años. Este pasado viernes, la viuda de la estrella de la NBA, ha acudido de nuevo al Tribunal Federal en el octavo día del juicio por la difusión de las imágenes del accidente en el que Kobe Bryant y su hija Gianna. Dos años y medio después de la desgracia, su testimonio ha sido desgarrador: "Como madre, todo lo que quieres hacer es proteger a tus bebés. No quiero volver a ver esas fotografías, ¡Tengo tres hijas pequeñas!", ha explicado devastada.

La mexicana decidió emprender acciones legales contra el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles por negligencia e invasión de la privacidad tras la filtración de varias fotografías del lugar del siniestro en el que se veían los cuerpos de Kobe, Gianna y otras siete víctimas implicadas en el accidente. Sin embargo, el condado sostiene en su defensa que las fotos no se compartieron con los medios de comunicación ni se publicaron en Internet y, por lo tanto, "no se difundieron públicamente".

Las imágenes siguen supuestamente circulando por internet y Vanessa, acompañada de su amiga la futbolista estadounidense Sydney Leroux, ha explicado al Tribunal Federal estar desesperada por ello: "Cuando me enteré me derrumbé y lloré, quería correr o simplemente gritar. Había conseguido aislar en gran medida a mi familia de los detalles. Me siento devastada, herida y traicionada". Les ha pedido encarecidamente a sus hijas que no las busquen y ha asegurado ante el juez que "Una vez que se propaga, no se puede recuperar. No quiero que mis hijas se crucen nunca con esas fotografías. ¡Tengo tres niñas pequeñas!", según recoge el diario Los Ángeles Times.

A sus cuarenta años, la viuda ha explicado que vive “con miedo todos los días de entrar en las redes sociales y que aparezcan estas fotos", confesando su horror ha detallado también: "Quiero recordar a mi esposo y a mi hija tal como eran". Y preocupada por cómo puedan afectar esas imágenes a sus otras tres hijas: Natalia, de 19 años; Bianka, de cinco y Capri, la más pequeña, de tres años, Vanessa ha dejado muy claras sus intenciones: "No quiero volver a ver estas fotografías. ¡Tengo tres niñas pequeñas!"

El pasado mes de octubre Vanessa tuvo que explicar ante el juez los detalles de cómo le fue comunicado el accidente. Los hechos se produjeron alrededor de las 9.45 a.m., y a las 11.30 a.m su asistente llamó a la puerta para comunicarle que el helicóptero de Bryant se había precipitado al vacío. Horas después, Vanessa se enteró oficialmente por el sheriff del condado de que Kobe, de 41 años, y Gianna, de 13, habían fallecido en el accidente. Se desplazó hasta la oficina del sheriff de Malibú en coche acompañada por el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka con el objetivo de llegar hasta el lugar de los hechos y allí el sheriff Alex Villanueva le comunicó el triste desenlace. Entonces, según explicó en su primer interrogatorio le dijo al sheriff: 'Si no puede traer de vuelta a mi marido y a mi bebé, por favor, asegúrese de que nadie les haga fotos'". Y él dijo: “Lo haré”.

Sin embargo, según sostiene la viuda de la estrella de la NBA, un agente realizó más de 100 fotos con su teléfono móvil personal y estas acabaron difundiendose, tal y como publicó Los Ángeles Times un mes después del accidente. "El impacto del accidente del helicóptero fue tan dañino, simplemente no entiendo cómo alguien puede no tener respeto por la vida y la compasión y, en cambio, optar por aprovechar esa oportunidad para fotografiar a personas sin vida e indefensas para su propia diversión enfermiza", señalaba la viuda durante la primera vista oral. "Mi vida nunca volverá a ser la misma sin mi esposo y mi hija", explicó Vanessa entonces devastada.

Ahora el sheriff ha vuelto a recordar en el estrado como el día del accidente le pidió expresamente al alguacil Alex Villanueva que protegiera el lugar del accidente de Calabasas de los fotógrafos y aunque las autoridades del condado no niegan haber realizado esas fotos explican que “Desde el momento del accidente hasta ahora, el condado ha trabajado incansablemente para evitar que las fotos del lugar del accidente sean de dominio público", argumentando así su defensa.