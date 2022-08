El lado más desconocido de Pablo Carreño, el tenista que ha hecho historia en Montreal

Pablo Carreño ha hecho historia tras ganar en Montreal su primer Masters 1000. El tenista asturiano, de 31 años, ha logrado este triunfo en Canadá tras imponerse al polaco Hurkacz por 3-6, 6-3 y 6-3, una victoria que le convierte en el tercer español capaz de conquistar este torneo después de Rafa Nadal, que triunfó en 2005, 2008, 2013, 2018 y 2019, y Manuel Orantes, campeón en 1975. "Todavía no sé ni cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Es el primer gran título de mi carrera de lejos y lo hago con un gran tenis y un gran torneo", declaró antes de alzar el trofeo. "No sé lo que se siente al ser campeón de Masters 1000, así que trataré de asimilarlo", añadió.

Hasta el momento, el asturiano ha conseguido siete títulos como tenista. El ATP 500 de Hamburgo 2021; ATP 250 de Marbella 2021; ATP 250 de Chengdú 2019; ATP 250 de Estoril 2017; ATP 250 de Moscú 2016 y el ATP 250 de Winston-Salem 2016. Además, siempre será recordado por colgarse la medalla de bronce ante Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lo que no todo el mundo conoce es la historia de superación que esconde la vida de Pablo Carreño. Con tan solo 20 años tuvo que empezar de cero a causa de una grave lesión que le llevó al borde de la retirada. Una herna discal lumbar que le marcó para siempre y le obligó a estar siete meses alejado del tenis tras una delicada operación. Afortunadamente, no perdió la confianza en sí mismo y hoy puede presumir de ocupar el número 23 del ránking mundial.

Pablo Carreño nació el 12 de julio de 1991 en Gijón. Comenzó a jugar al tenis con seis años y con 15 ingresó en el Real Club de Tenis Barcelona-1899. Es hijo del arquitecto Alfonso Carreño y la cardióloga María Antonia Busta, y tiene dos hermanas, Lucía, que ha estudiado Arquitectura, y Alicia, que es fisioterapeuta y profesora de pilates. Según explicó en una entrevista concedida a El Periódico, el tenis llegó a su vida de casualidad. "Mi hermana mayor fue la primera que empezó a jugar en la familia y yo, hermano pequeño, pues a hacer lo mismo que hacía la mayor. Me gustaba mucho. Fue poco a poco, siempre como un pasatiempo, para nada nunca pensando en el tenis profesional". También contó que si hubiera ido a la universidad habría estudiado una carrerra más relacionada con el trabajo de su padre que con el de su madre, "porque a mí la sangre no me hace mucha gracia".

Actualmente, Carreño vive en la Ciudad Condal con su mujer, la gijonesa Claudia Díaz Borrego, que es asesora fiscal. La pareja se casó el pasado 11 de diciembre en Gijón, en una ceremonia muy discreta que tuvo lugar en la finca de La Riega. Entre los invitados, que degustaron un menú elaborado por el cocinero asturiano Nacho Manzano, figuraban el entrenador del tenista, Samuel López, y su compañero en el circuito ATP, Roberto Carballés. La novia estaba espectacular con un vestido de Pronovias de palabra de honor. El día de antes, los novios despidieron su soltería con sus amigos de toda la vida en un restaurante italiano.

Carreño se define como una persona muy familiar. Amante del Real Sporting de Gijón, disfruta de su juego siempre que puede en compañía de sus amigos. También le gusta viajar con su mujer.