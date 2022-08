Ben Affleck también podría resultar perjudicado Robert Pattinson, el último afectado por «la maldición DC» Tras confirmar 'The Batman 2', ahora se asegura que el proyecto no tiene luz verde

Los problemas no dejan de crecer para el universo DC y, por supuesto, para sus fans. El último que podría ver cancelada la secuela de The Batman es Robert Pattinson. Hace unos meses, el actor de Crepúsculo dio la campanada metiéndose en la piel del superhéroe más oscuro, y solo un mes después de su estreno en marzo se anunciaba la segunda parte de la película. Todos lo daban por hecho tras la impresionante recaudación, que la convirtió en la más taquillera del año. Pues bien, ahora parece que Warner da un paso atrás y no confirma esta segunda parte. ¿Corre peligro The Batman 2?

Otras cuatro películas podrían ser canceladas

Esto no hace sino sumarse al constante goteo de contratiempos en el universo DC. La penúltima fue la cancelación de Batgirl, una película que tenía previsto su estreno en HBO Max. La productora decidió que tiraba a la basura los 90 millones de dólares que había costado hacerla porque, según dicen los expertos, les saldría más caro fiscalmente estrenarla que no hacerlo. Eso sí, las razones que han esgrimido es que se quieren centrar en las producciones para la gran pantalla, por lo que los productos creados para televisión no tienen cabida. Esto podría afectar a otras cuatro películas más de DC: una de Linterna Verde, otra de Supergirl, una versión de Superman en la que el actor que lo iba a encarnar no sería Henry Cavill y una más sobre el superhéroe Static Shock. De hecho, estos proyectos, que estaban sobre la mesa en fase de preproducción, han quedado en punto muerto y ni siquiera se está buscando director para ellos.

A vueltas con Ezra Miller

Mientras tanto, The Flash, la película protagonizada por Ezra Miller, sigue siendo el elefante en la habitación: nadie habla de retirarla… pero tampoco nadie se aventura a hablar de su estreno. Las constantes polémicas en las que su actor principal se ve envuelto no hacen sino generar más y más dudas al respecto. En paralelo, Leslie Grace, la actriz que daba vida a Batgirl, y también otros miembros de la producción, dejaron mensajes en redes sociales lamentando la cancelación de la película, pero evitando cualquier tipo de polémica. Las reacciones de apoyo a la actriz en Twitter, Instagram o Facebook han sido multitudinarias.

Pero ¿por qué se plantea ahora este dilema con The Batman 2, si el éxito ha sido rotundo? Al parecer, la fusión de Warner con Discovery podría tener que ver con el cambio de ciertas políticas. Eso sí, si finalmente se sigue adelante con esta secuela, quien podría quedar relegado para siempre es… Ben Affleck. Sí, porque Warner quiere incorporar The Batman a la franquicia del universo DC y eso implicaría la salida inmediata de Affleck, que podría ver comprometidos dos de los proyectos que afronta durante los próximos meses. ¿Cómo terminará la cosa?