Robert Pattinson, sorprendido con Zoe Kravitz por no gustarle 'Crepúsculo'

Robert Pattinson y Zoe Kravitz, que se encuentran en plena promoción de la película The Batman, han demostrado en numerosas entrevistas que entre ellos no solo hay química en la ficción sino también fuera de ella. Ambos han explicado en varias ocasiones lo que ha supuesto meterse en el papel de estos icónicos personajes, pero lo que no se esperaba el intérprete era que su compañera de reparto confesara que no había visto nunca Crepúsculo, la saga por la que él se hizo mundialmente conocido. En un vídeo de la revista People, la actriz de Big Little Lies ha admitido que nunca fue fan del filme de vampiros y hombres lobo. "Recuerdo que vi la primera película, pero solo porque una amiga me obligó a ir con ella. Ni siquiera la recuerdo bien", ha dicho la hija de Lenny Kravitz entre risas. Tras sus palabras, el que interpretara a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego se lo ha tomado muy bien y ha respondido a su compañera que eso de ser hater de la película es muy de los primeros años de los 2000.

"Ya ni siquiera es guay ser un hater de 'Crepúsculo'. Eso se quedó en 2010", ha dicho el actor bromeando, a lo que Zoe ha respondido que lo sentía mucho pero que esa saga no iba con ella. Los actores estrenan en el cine este 4 de marzo la película The Batman, un reboot que no tendrá ningún tipo de conexión con el resto del universo DC. Así, los fans de los cómics y el hombre murciélago podrán ver al personaje dos años después de decidir convertirse en el héroe enmascarado, unas tramas que, según Matt Reeves, guionista de la ficción, serán mucho más oscuras que las del resto de filmes que se han hecho hasta ahora.

Además, el actor aseguró hace unos días que estuvo a punto de no aceptar el papel de Batman porque era comprometerse durante varios años para hacer el mismo papel y porque nunca le habían interesado los superhéroes. "Me ha gustado ver películas sobre ellos, pero lo que me costaba era pensar en interpretar uno porque me daba miedo pensar en tener que firmar para hacer tres, cinco o 10 películas", admitió en El Hormiguero, añadiendo que creció con el hombre murciélago y sus películas le influyeron muchísimo. "Me ponía sus disfraces cuando era pequeño y me encantaban las películas de Matt Reeves. No me ha costada nada tomar la decisión. Tenía muchísimas ganas, en cuanto me dijo que estaba interesado en mí le dije que sí inmediatamente", añadió en el programa de Pablo Motos.

En su vídeollamada con el programa de Antena 3, el presentador sacó también a relucir un problema que Robert tuvo durante el rodaje en Crepúsculo cuando tenía que quitarse la camiseta. "Prefiero no acordarme. En la primera película se suponía que me tenía que quedar sin la parte de arriba y estar brillando al sol. Pero pensé, 'mejor solo me bajo tres botones'", dijo el intérprete.

