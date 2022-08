¿Cómo se encuentra realmente José Luis Fernández, Pancho de 'Verano azul'?

En las últimas horas uno de los protagonistas de Verano azul ha protagonizado numerosos titulares sobre su estado de salud. Hablamos de José Luis Fernández, recordado por interpretar a Pancho en la mítica serie de Televisión Española. Se ha publicado que permanecía en un centro psiquiátrico a raíz de unas declaraciones de María Garralón en las que explicaba cómo se encontraba su compañero de ficción. Pero lo cierto es que la intérprete nunca dijo que José Luis, de 58 años, estuviera ingresado, de hecho, ella aseguró que se encontraba bien y que seguían teniendo contacto. "Como me duele que alguien sin escrúpulos ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Mi compañero en Verano Azul, José Luis Fernández (Pancho), está bien, que es lo único que yo dije".

Loading the player...

No hagáis daño de forma tan gratuita. José Luis es un ser entrañable, al que quiero y admiro porque es todo un campeón. Hay que pensar con el corazón", ha expresado la intérprete en sus perfiles sociales visiblemente enfadada por los bulos que han circulado estos días y que tanta preocupación han ocasionado al círculo cercano del actor, que, aunque en el pasado sí que ha tenido algunos problemas, afortunadamente, los ha logrado superar, y ahora, vive tranquilo, alejado de los escenarios.

"Él se encuentra bien", dijo al ser preguntada por José Luis en el estreno de la obra de teatro Palabras encadenadas, en Madrid. "Él ahí sigue y cuando habla con nosotros se emociona mucho y nos quiere mucho y nosotros a él", añadió, en referencia a todo el elenco de Verano azul. De la misma manera, María explicó que Juanjo Artero, quien dio vida a Javi en la ficción, es el que más relación tiene con José Luis, pero que todos están pendientes de todos. "Si yo no sé nada él me dice o preguntamos unos por otros", aclaró la actriz, que daba vida a la pintora Julia en la ficción. Unas declaraciones que fueron mal interpretadas y que arrastraron una serie de especulaciones sobre el estado de su salud mental que ahora ha tenido que desmentir.

VER GALERÍA

José Luis Fernández se convirtió en una estrella gracias a su papel de Pancho en Verano azul. Después del éxito de la serie formó un dúo musical con su compañero Juanjo Artero, que se llamaba Pancho y Javi. Sin embargo, no tuvo la repercusión esperada. Después se retiró del foco mediático, aunque ha realizado algún que otro trabajo de doblaje, obra de teatro o proyectos televisivos como Los hijos de Mambrú.

Fallece Manuel Gallardo, actor de 'Verano azul' o 'Las cosas del querer'

VER GALERÍA

Verano azul, la mítica serie televisiva que llegó a los hogares españoles a principios de los 80, pervive aún en la memoria colectiva. El próximo 11 de octubre se cumplirán 41 años de la primera emisión de este formato que narraba las aventuras de la pandilla de niños y adolescentes formada por Bea, Desi, Javi, Pancho, Quique, Piraña y Tito, siempre acompañados del carismático pescador Chanquete y la bohemia pintora Julia.

Una ruta por Nerja recordando aquel 'Verano Azul' en su aniversario