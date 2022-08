Las divertidas vacaciones en familia de Amelia Bono y Manuel Martos tras su reconciliación

No es este un verano como cualquier otro para Amelia Bono y Manuel Martos, ya que es el primero que disfrutan tras su reconciliación el pasado junio. La pareja decidía darse una segunda oportunidad, noticia que les adelantó ¡HOLA! en exclusiva, por lo que estos meses estivales se enmarcan en la bonita etapa que han reiniciado juntos. Desde que decidieron volver a cruzar sus caminos, la influencer y el productor musical no se separan ni un momento. Siempre en compañía de sus hijos, han elegido la costa para pasar sus vacaciones y exprimir al máximo su tiempo de ocio con planes de lo más apetecibles. "Estos atardeceres no tienen precio", comentaba la empresaria en una de las últimas imágenes que compartía, donde la vemos a pie de playa sobre la arena frente al mar con una copa en la mano. "Felicidad", añadía ella misma para describir en una sola palabra el estado de plenitud por el que atraviesa.

En estos días y noches de verano, la hija de José Bono también aprovecha para mostrarnos todos los atractivos y elegantes looks que lleva en cada ocasión, reafirmando una vez que es todo un icono de estilo. "¡Que viva el pareo!", exclamaba en una de las fotografías donde luce esta prenda que le queda como un guante. Las horas de relax dan para mucho a la familia y no faltan las cenas con amigos, paseos en barco o cocinar de la manera más alegre todos juntos. "¡Yo con la ensaladilla y Manuel a la paella!", contaba Amelia al enseñar una de las escenas con su marido mientras ambos preparaban un delicioso almuerzo. Con sus pequeños, la influencer aprovecha para hacer una de las cosas que más le gusta: bailar, e implica a los niños en sus animadas coreografías. "Gonzalo, ¡eres muy grande! Nunca defraudas", le decía a su retoño de 9 años al verle mover las caderas. "Segunda parte: ¡el rubito tampoco se queda corto! Muero con él", añadía después cuando Jaime, de 6, quería emular a su hermano al ritmo de la melodía.

Si hay algo que caracteriza a la empresaria madrileña por encima de todas las cosas es su sentido del humor, como el momento en el que grababa a su esposo y uno de sus hijos con el móvil descansando en el sofá tras la comida: "¡Lloro de risa! Mientras unos duermen la siesta, yo maquinando de las mías", confesaba de forma pícara. También ha habido espacio para los reencuentros, y eso ocurría recientemente cuando la familia se encontraba en Ibiza: "Con mi Mami y mi Mary. 'Personajas' incondicionales en mi vida ¡Afortunada!", explicaba Amelia Bono para ilustrar la imagen donde aparece con su progenitora, Ana Rodríguez, y una de sus mejores amigas, la bilbaína María Gorostiza. Definitivamente, la crisis de Manuel Martos y su esposa ha quedado atrás, por lo que ahora su único objetivo es recuperar el tiempo perdido y seguir viviendo intensamente su matrimonio que dura más de una década.

