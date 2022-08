Mucho amor, nuevos sabores y una divertida 'advertencia': Cristina Pedroche recorre México con David Muñoz

Cristina Pedroche y David Muñoz están de vacaciones en México. Tan solo llevan unos días en el país y ya se han enamorado de su rica gastronomía, su gente y sus rincones más impresionantes, como la Pirámide del Sol, la estructura más importante del Conjunto Arqueológico de Teotihuacán, o la iglesia de San Juan Bautista de Coyoacán. La pareja está maravillada con el destino elegido, sobre todo, por los nuevos ingredientes y sabores que está descubriendo.

- Cristina Pedroche vuelve a dar la espalda a las críticas con un espectacular posado

VER GALERÍA

El chef ha contagiado a la presentadora su pasión por la cocina y uno de sus principales objetivos cuando viajan es conocer los platos más típicos. Además de visitar los restaurantes más prestigiosos de la zona, alucinan con los puestos de comida al aire libre. Han probado el elotito con sal, chile, limón, mayonesa y queso; tacos de mil elaboraciones y hasta hormigas, que Cristina se las come, según sus palabras, "como si fueran pipas".

VER GALERÍA

"No supero el olor a comida riquísima todo el rato, la gente tan maravillosa que estoy conociendo, lo bien que lo estoy pasando... Y eso que solo estamos empezando, pero ya puedo reconfirmar que amo México, su gente y su gastronomía", ha confirmado la presentadora estrella de las campanadas. Muñoz, elegido mejor cocinero del mundo, ha exclamado tras comerse una tortilla crujiente con mucho queso, bistec y salsa de tomates verdes y aguacate: "Amo comer y siempre tengo hambre".

VER GALERÍA

Las publicaciones del matrimonio han despertado el 'hambre' entre sus seguidores y muchos de ellos bromean diciendo que van a volver "rodando". De hecho, sus familiares más cercanos les han hecho una divertida 'advertencia'. Cristina ha compartido la conversación de Whatsapp que ha mantenido con su madre y que le ha hecho llorar de la risa. "¿Cómo estás madre?", le ha preguntado. "Bien. ¿Y vosotros?", ha respondido. "Bien. Tomando un café antes de entrenar", ha explicado Pedroche. En ese momento, su madre ha exclamado: "Sí, entrenad, porque con todo lo que coméis os vais a poner gordos. Madre... ¿Cómo puedes comer tanto?". Ante esta reacción, la presentadora solo ha podido compartir una carcajada y confirmar que su madre "es la mejor".

VER GALERÍA

Bromas aparte, el matrimonio forma un gran equipo y aprovecha sus vacaciones para seguir aumentando su conocimiento gastronómico. "Eres la mejor compañera de viaje y de vida", le ha dicho el chef a su mujer. Unas palabras que demuestran que siguen igual de enamorados que el primer día. Se conocieron a finales de 2014 y en octubre de 2015 se dieron el 'sí, quiero'. "Hay que avivar la llama a diario. No dejar que se apodere de ti el ego. Cuando David y yo nos enfadamos, le digo: '¿Con quién vas a dormir hoy?'. Y, entonces, ya nos relajamos...", contó la presentadora en ¡HOLA!. A pesar del gran momento que viven, no tienen intención de aumentar la familia. "De momento, no. Nuestra familia aumenta, pero en número de restaurantes. Acabamos de abrir RavioXO", aclaró Pedroche.