¿Con qué look sorprenderá esta noche Cristina Pedroche en su visita a 'El Hormiguero'?

Cristina Pedroche vuelve esta noche a El Hormiguero. La presentadora es uno de los rostros más populares en los platós de Atresmedia y no podía faltar a esta cita para explicar todos los detalles sobre su último proyecto profesional, la segunda temporada de Love Island, un formato de telerrealidad en el que un variopinto grupo de jóvenes tratan de encontrar a su pareja perfecta mientras disfrutan de unas vacaciones en un entorno paradisíaco. Pero esto no es todo, porque, como viene siendo habitual en ella, está dispuesta a sorprender a todos los espectadores para los que ya tiene reservados distintas sorpresas. La primera de ellas el baile con el que entrará a la entrevista, porque a través de sus perfiles sociales cada tarde comparte divertidos pasos al ritmo de la música del momento. Por ello, a buen seguro que no podrá faltar este momento de mover el esqueleto al que posiblemente también se sume el presentador.

Por qué Cristina Pedroche quiere que le quites importancia a lo que pesas

De la misma manera, el público estará muy pendiente del vestuario que ha elegido para tan significativa velada. No cabe duda de que la también actriz siempre toma riesgos en sus decisiones estilísticas. Looks con los que no deja indiferente a nadie, que siempre dan mucho que hablar y que le han llevado a convertirse en imagen de importantes marcas. Un fenómeno parecido al que ocurre año tras año en la celebración de Nochevieja. Desde hace ya 9 años, la última noche del año se ha convertido en la pasarela particular de la colaboradora de Zapeando que se toma las uvas con opciones de lo más controvertidas, para las que suele contar con el trabajo de diseñadores españoles.

Cristina Pedroche nos aclara cómo se encuentra después de las críticas recibidas por las campanadas en las que ha hecho historia

Una de las aficiones que Cristina Pedroche tiene en común con el presentador de El Hormiguero es el deporte. La mujer de Dabiz Muñoz ha explicado que el ejercicio ha pasado a ser un paso más en su rutina diaria, lo que le permite estar bien consigo misma, tanto por fuera como por dentro. Una cuestión de felicidad que va mucho más allá de la imagen o el peso. Entre sus actividades favoritas se encuentra el yoga que le ha aportado numerosos beneficios mentales y conectar con su yo interior de una manera especial.

Como esta no es la primera vez que visita la casa de Trancas y Barrancas, Pablo Motos le ha dado el título honorífico de invitada de platino, solo por detrás de grandes figuras de Hollywood como Will Smith. Durante sus pasadas intervenciones en el espacio, de la que fue colaboradora, no dudó en hablar de los temas más controvertidos como la subida del precio del menú diario de Diverxo, 365 euros, lo que le convirtió en el restaurante más caro del país.